Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 5,25-5,5% на заседании 11 июня - BCS GM

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 25 или 50 б.п. (до 5,25-5,5%) по итогам заседания 11 июня текущего года, полагает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"По нашему прогнозу, инфляция в РФ в ближайшие недели продолжит ускоряться и может превысить 6%. Это станет самым главным фактором при принятии ЦБ решения по ключевой ставке на следующем заседании: мы прогнозируем, что ставка будет вновь увеличена на 25 или 50 б.п. (до 5,25-5,5%). Тем не менее ожидаемое нами постепенное снижение инфляционного фона во 2П21 позволит ЦБ сохранять ставку неизменной в последующие месяцы - мы не ждем ее изменения вплоть до декабря 2021 года", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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