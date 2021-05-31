Риски ухода цены бумаг Fix Price ниже 600 руб. в ближайшие недели высоки - BCS Express

Риски повторного ухода котировок бумаг Fix Price ниже 600 рублей в ближайшие недели высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Как говорится в комментарии аналитика, учитывая текущую фундаментальную оценку, в среднесрочной перспективе не видно существенного потенциала для роста выше цены IPO.

"Депозитарные расписки Fix Price начали торговую неделю с уверенного подъема, но корпоративных новостей, которые могли бы способствовать подобному ускорению, не обнаружено. Подъем воспринимается в качестве временного отскока, при этом рост не сопровождается значительным увеличением торговых оборотов", - отмечает Карпунин.

Эксперт инвесткомпании обращает внимание, что ритейлер является одним из наиболее быстрорастущих на российском рынке (выручка за I квартал текущего года выросла на 29,2% г/г, LFL продажи - на 11,9%). При этом текущую капитализацию бумаг нельзя назвать фундаментально низкой даже после прошедшего в апреле-мае падения, отмечает аналитик.

Высокая оценка обусловлена ожиданиями сохранения темпов развития, однако в случае отклонения скорости роста от прогнозной в худшую сторону, можно будет ожидать отставания акций от динамики рынка, предупреждает Карпунин в своем комментарии.

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