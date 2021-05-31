BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций США, которые могут принести наибольшую доходность на текущей неделе, составленный аналитиками BCS Global Markets, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики включили в топ-5 на этой неделе Applied Materials Inc. - производителя оборудования для изготовления полупроводников, включая продукцию, применяемую на различных этапах производства полупроводниковых пластин. Компания уверена в силе своих позиций во всех сегментах: гендиректор Гэри Дикерсон заявил, что темпы роста Applied Materials опередят отрасль. Долговременный тренд перехода к облачным технологиям и искусственному интеллекту, а также текущий дефицит предложения на рынке полупроводников послужат основой роста финансовых показателей, полагают эксперты BCS Global Markets. Прогноз компании на следующий квартал превосходит прогнозы рынка и сигнализирует, что квартальная выручка может превысить $5 млрд третий квартал подряд, или даже достичь $6 млрд.

Новое имя в списке фаворитов - Charles River Laboratories. Подрядная исследовательская организация на контрактной основе помогает биотехнологическим компаниям в исследованиях. Значительный вклад в выручку компании вносят разработки, связанные с COVID-19. Основные направления деятельности Charles River также демонстрируют уверенный рост. Компания расширила свои мощности за счет ряда приобретений за последние 18 месяцев. Аналитики подчеркивают, что рост выручки Charles River в минувшем квартале сопровождался увеличением операционной рентабельности, а баланс компании укрепляют сильные операционные денежные потоки.

Новичок в топе - Jacobs Engineering Group - компания средней капитализации, предоставляющая технические, профессиональные и строительные услуги. Эксперты BCS Global Markets высоко оценивают балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A. Jacobs Engineering отмечает увеличение высокомаржинальных заказов, а также может выиграть от роста бюджетов на строительство инфраструктуры как в США, так и в других странах мира. Аналитики полагают, что компания продолжит наращивать портфель новых заказов, невзирая на коронакризис.

Эксперты сохраняют в списке фаворитов Lam Research. Компания поставляет оборудование и услуги для производства пластин и полупроводников. Среди других долгосрочных драйверов - "гонка вооружений" между США и Китаем в сфере полупроводников. По мере решения проблемы дефицита (на что может потребоваться не менее года) долгосрочные драйверы будут способствовать сохранению высокого спроса, полагают аналитики BCS Global Markets.

Остаются в топ-5 и акции Citigroup Inc. - одного из крупнейших в мире банков, который представлен более чем в 160 странах, предоставляет потребительские и корпоративные банковские и инвестиционные услуги. Citigroup планирует сосредоточиться на развитии своего международного розничного подразделения услуг в странах Азии и EMEA (Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Лондон), уйдя с таких рынков как Австралия, Бахрейн, Китай, Индия, Индонезия, Корея, Малайзия, Филиппины, Польша, Россия, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. По мнению экспертов инвесткомпании, этот шаг позволит банку сконцентрироваться на странах с более высоким потенциалом роста и снизить расходы на рынках, где не удалось добиться существенного масштаба операций.

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