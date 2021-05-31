BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Сбербанк, "Северсталь", "Газпром", ВТБ и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Добавляем в топ-5 Сбербанк - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов. Сбербанк - привлекательная идея, благодаря сочетанию сильных финансовых показателей и растущей дивидендной доходности. Следующим катализатором должен стать релиз результатов по РСБУ, которые после рекордной прибыли в апреле должны порадовать восстановлением активности, высокой чистой процентной маржи и низкой стоимостью риска", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Еще один банк в фаворитах этой недели - ВТБ. Российский универсальный коммерческий банк c государственным участием показал позитивную динамику финансовых показателей за 4 месяца 2021г с ROE 19%. "Финансовый директор сообщил об ожиданиях в этом году 270 млрд руб. чистой прибыли. При коэффициенте дивидендных выплат 50% это дает надежду на дивдоходность около 11% DY (по текущим оценкам) и может вызвать интерес рынка к бумаге после продажи доли Банка Траст, устранившей среднесрочный риск навеса", - пишут эксперты BCS Global Markets.

Сохраняет позиции в топ-5 "Северсталь". Цены на г/к прокат в черноморских портах выросли на 0,5% н/н за прошлую неделю до $1105/т, согласно данным Металл Эксперта. "В то же время, некоторое ухудшение настроений на китайском рынке стали может создать риски снижения российских экспортных цен, мы считаем "Северсталь" защитной историей для этого сценария, - подчеркивается в комментарии BCS Global Markets. - Учитывая, что внутренние цены следуют за экспортными с некоторым отставанием, а структура продаж компании чрезвычайно диверсифицирована (около 37% на экспортных рынках), она продолжит расти за счет высоких локальных цен на сталь".

"Газпром" остается в лидерах- российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021г до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются. Эксперты BCS Global Markets ждут завершения как минимум одной ветки Северного потока - 2 к началу лета.

Прочно удерживает позиции в топ-5 и М. Видео. "Мы видим потенциал дальнейшего роста благодаря обновленной дивидендной политике. Операционные результаты за IК21 продемонстрировали рост GMV на 14%, по большей части за счет онлайн-продаж (+63% г/г)", - указывают аналитики инвесткомпании.

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