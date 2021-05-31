"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5378 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс намерен купить интернет-магазины KupiVIP и Mamsy. Покупка призвана ускорить выход Яндекс Маркета на рынок одежды, обуви и аксессуаров, где он пока практически не представлен. Предполагается, что сделка будет закрыта во втором квартале этого года после одобрения ФАС. Сумма не раскрывается, но мы предполагаем, что она составила менее одного годового оборота приобретаемых магазинов и не отразится на финансовом положении компании. По итогам 2020г Data Insight оценивали оборот KupiVIP в 4,5 млрд руб., а оборот Mamsy, по данным СПАРК-Интерфакс, составил 672 млн руб. Мы позитивно оцениваем сделку и думаем, что она является еще одним важным шагом на пути к построению одного из крупнейших в стране бизнесов e-commerce. Наша рекомендация для акций Яндекса "покупать" с целевой ценой 5 378 руб. за бумагу", - пишет аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин.

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