Курс рубля на этой неделе останется в диапазоне 73-73,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на этой неделе останется в диапазоне 73-73,75 руб./$1 с потенциалом к небольшому укреплению, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Снизившаяся геополитическая напряженность на фоне ожиданий встречи президентов РФ и США продолжила поддерживать рубль на прошлой неделе, - отмечают эксперты банка. - В пятницу российские активы дополнительно поддержало ослабление инфляционных опасений у некоторых игроков на рынке после публикации индекса Core PCE в США, что несколько усилило спрос на риск. В результате курс USD/RUB в моменте опускался до 73 руб./$1. После этого курс вырос и сегодня находится около 73,35 руб./$1".

Главы двух стран встретятся только через две недели, но очередные заявления представителей США о стремлении к стабильным отношениям могут в моменте поддержать российские активы на этой неделе, считают аналитики банка. Тем не менее пока для рубля, на их взгляд, более принципиальной может стать ситуация с рисковыми настроениями, в связи с чем особого внимания заслуживает трудовая статистика из США.

"Мы ожидаем, что в отсутствии особых сюрпризов со стороны статистики курс USDRUB на этой неделе останется в диапазоне 73-73,75 руб./$1 с потенциалом к небольшому укреплению", - прогнозируют эксперты банка "Санкт-Петербург".

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