Рубль на текущей неделе, скорее всего, закрепится в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 - ПСБ

Рубль на текущей неделе, скорее всего, закрепится в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Позитивным фактором для рубля выступают высокие цены на нефть, сохранение спроса на валюты ЕМ и ожидаемое повышение ключевой ставки в июне. Также мы обращаем внимание на сокращение платежей по внешнему долгу нефинансовых компаний во II и III кварталах 2021г к аналогичному периоду прошлого года на 8% и на 14% соответственно. При этом за счет высоких цен на сырье экспортеры смогли восстановить запас валютной ликвидности до максимумов с 2018г. Поэтому предстоящие выплаты по внешнему долгу не должны оказывать давление на рубль", - пишут аналитики ПСБ.

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