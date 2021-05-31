Диапазоны 73-73,6 руб./$1 и 89-89,7 руб./EUR1 - базовый сценарий на неделю - Росбанк

Диапазоны в 73-73,6 руб./$1 и 89-89,7 руб./EUR1 являются базовым сценарием на текущую торговую неделю, считают аналитики Росбанка.

"На предстоящей неделе настроения на валютном рынке будут чуть больше зависеть от внешнеэкономической повестки (реакции мировых рынков на данные деловой активности в мире и рынку труда в США, а также динамики юаня) и планов Минфина, однако мы не ожидаем каких-то резких движений до подведения итогов встречи президентов России и США (которая должна состояться 16 июня). Минфин 3 июня анонсирует объем покупки валюты в предстоящем месяце - с учетом ценовой динамики и корректировок на фактические потоки объем может вырасти до 170-180 млрд руб., что пока не выглядит пугающим для участников рынка, - отмечают эксперты банка. - В этой связи интервалы 73-73,6 руб./$1 и 89-89,7 руб./EUR1 остаются нашим базовым сценарием на предстоящую неделю".

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