Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 73-74 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Курс национальной валюты к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 73-74 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль на прошлой неделе укрепился на 0,6%, отстав от многих ЕМ конкурентов из-за сохранения разнонаправленных потоков. Налоговый период позади, поэтому курс будет в большей степени реагировать на довольно насыщенную внешнюю повестку и потоки, связанные с выплачиваемыми и предстоящими дивидендами. Также на неделе Минфин объявит объем покупки валюты на июнь, который, по нашей оценке, увеличится со 124 млрд руб. до не менее чем 200 млрд руб. Все это с большой вероятностью позволит сохранить курс рубля в диапазоне 73-74 руб./$1. За последние 10 лет июнь в среднем складывался для рубля нейтрально, и в текущих условиях мы ждем повторения этих тенденций (пусть и при повышенной волатильности)", - пишет Полевой в комментарии инвесткомпании.

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