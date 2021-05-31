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31 мая 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел на бумагах металлургов после отсечек "Норникеля" и "Северстали"

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индексы Мосбиржи и РТС умеренно просели на бумагах металлургов на новостях о вероятных налоговых изъятиях и отсечках дивидендов в акциях "Норникеля" и "Северстали" (с учетом расчетов "Т+2").

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3728,43 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1603,27 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 73,26 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-4,5%, до 1675,6 рубля; дивиденды за IV квартал - 36,27 рубля, за I квартал 2021 года - 46,77 рубля на акцию), "Норникеля" (-2,8%, до 26478 рублей; дивиденды за 2020 год - 1021,22 рубля на акцию), также снизился курс бумаг "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), расписок TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%), бумаг ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК ТВ.

По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил он.

При этом Белоусов выступает против демпфера на металлы по образцу зернового: лучше НДПИ, так как пошлина помешает конкуренции компаний на внешних рынках.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" голосовать за невыплату дивидендов по итогам работы компании в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с содержанием соответствующей директивы за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"По результатам 2020 отчетного года дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) не объявлять и не выплачивать", - процитировал источник директиву.

Заседание совета директоров авиакомпании, на котором планируется обсудить вопрос о распределении чистой прибыли/убытков за 2020 год, назначено на понедельник в форме заочного голосования.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, за последние 30 дней индекс МосБиржи вырос на 2%. У инвесторов есть позитивные ожидания касательно июньской встречи лидеров России и США и позитивные ожидания касательно Петербургского международного экономического форума. Цены на нефть продолжают пребывать в "зоне быков", хотя с пробитием уровня $70 за баррель на графике нефти марки Brent у спекулянтов есть проблемы.

В США обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции снизилась благодаря заверениям ряда представителей Федрезерва, которые не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики. В понедельник рынок акций США закрыт и на "Мосбирже" ожидаются малоактивные торги.

На графике нефти Brent поддержкой выступает уровень $65 за баррель, на графике обыкновенных акций Сбербанка - уровень 295 рублей, на графике индекса МосБиржи сильная поддержка находится на уровне 3600 пунктов, а промежуточная - на 3700 пунктах. В понедельник снизились биржи в Азии, зато с сырьевыми рынками полный порядок, на этом фоне можно ожидать нейтральных торгов на рынке акций РФ, полагает Верников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть выросла на фоне прогнозов по спросу, которые предполагают всплеск во II-III кварталах. Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе дал оценку дефицита на рынке нефти в 1 млн б/с. При этом существуют риски, что баланс на рынке сместится в сторону предложения, если США и Иран вернутся к ядерной сделке. До одностороннего выхода США из сделки в 2018 году Иран добывал около 3,8 млн б/с и экспортировал порядка 2 млн б/с. В 2019-2020 годах добыча в стране упала в два раза из-за американских санкций в отношении нефтегазового экспорта республики.

После прихода к власти в США администрации Байдена Иран начал постепенно восстанавливать добычу, рассчитывая на успех в переговорах. На текущий момент добыча в стране, по оценке Reuters, составляет 2,5 млн б/с, что означает потенциал для увеличения около 1,3 млн б/с или 1,3% от мирового потребления.

На этой неделе 1 июня пройдет министерская видеоконференция ОПЕК+, на которой, помимо прочего, крупнейшие нефтепроизводители мира обсудят возможную реакцию на увеличение иранской добычи. В понедельник может пройти заседание технического комитета, который выносит свои рекомендации министрам, основанные на рыночной ситуации. В базовом сценарии добыча альянса может вырасти на 700 тыс. б/с в июне и на 850 тыс. б/с в июле.

Котировки Brent уже 3 месяца консолидируются на "допандемийных" уровнях в широком диапазоне $60-70 за баррель. В рамках этого диапазона существует потенциал для снижения, поскольку ожидаемый рост спроса уже может быть заложен в котировки, а других позитивных драйверов не предвидится.

Опережающие показатели добычи на американском континенте продолжают расти, указывая на перспективы роста производства во II полугодии. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с против текущих 11 млн б/с, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, несмотря на локальные коррекции восходящий тренд рублевого индикатора МосБиржи остается в силе.

В понедельник растут американские фьючерсы, промышленные и драгоценные металлы. Но каких-то сильных движений на рынках вряд ли стоит ожидать из-за выходного в США. Без дивидендов торгуются акции "Северстали" и "Норникеля". Эти бумаги в последнее время не были лидерами роста, но поддержку им оказывает рост цен на продукцию компаний. Поэтому дивидендные "гэпы" они должны закрыть быстро.

Золото вновь превысило $1900 за унцию, ближайшее сопротивление проходит в районе $1950. Скорее всего, уже летом золото может подняться выше $2000, поэтому рекомендуется наращивать позиции по акциям золотодобывающих компаний.

Нефть Brent имеет хорошие шансы попытаться на текущей неделе закрепиться выше $70 за баррель, но сильным сопротивлением выступит отметка $73 за баррель, считает Антонов.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,1-0,2%, неделя также завершилась ростом. В понедельник биржи США не работают по случаю праздника (День памяти).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае упал до 82,9 пункта по сравнению с 88,3 пункта месяцем ранее. Предварительно индикатор оценивался в 82,8 пункта, аналитики в среднем прогнозировали его пересмотр до 83 пунктов, сообщает MarketWatch.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Тем временем американский президент Джо Байден в пятницу представил проект бюджета, предполагающий государственные расходы объемом $6 трлн в следующем финансовом году. Бюджет предусматривает повышение ставки корпоративного налога до 28% с 21%.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%) на фоне публикации слабых статданных из Японии и Китая. В Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,2%, CAC40 вырос на 0,2%, в Великобритании выходной), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Индекс потребительского доверия к экономике Японии в мае снизился до 34,1 пункта при прогнозах снижения до 33 пунктов с апрельских 34,7 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже пятнадцать месяцев подряд. Он рухнул до рекордного минимума на пике пандемии коронавируса в Китае в феврале 2020 года. Уже в марте прошлого года, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Тем временем индикатор производства поднялся до 52,7 пункта с 52,2 пункта. Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности упал до минимума за четыре месяца - до 58,2 пункта с апрельских 58,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+ во вторник; цена Brent находится на $0,17 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,59 за баррель (+1,3% и -0,7% в пятницу), июльская цена WTI - $67,17 за баррель (+1,3% и -0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI - 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в "Твиттере".

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 457 штук.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+5,8%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (+5%), бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+4,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,8%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,9%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,8%).

Подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,1%, до 0,6535 рубля: дивиденды за 2020 год - 0,0393 рубля на акцию) и ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-2,6%, до 1,213 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,0493 рубля на акцию). Также снизился курс акций банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,44 млрд рублей (из них 2,74 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 1,77 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,71 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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