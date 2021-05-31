ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО с целью 6,03 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Интер РАО с целью 6,03 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 1К21. незначительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 0,3%, до 34,5 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 20,8%, до 49,99 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 310,5 млрд руб., прибавив 16,3%. На рост финансовых показателей компании повлияло увеличение доходов от трейдинга и восстановление доходов в сегменте традиционной генерации. Ожидаем, что в условиях благоприятной конъюнктуры на рынке электроэнергии показатели компании в этом году продолжат рост. Рекомендуем "покупать" бумаги "Интер РАО" с целевой ценой 6,03 руб. за акцию", - отмечают эксперты ПСБ.

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