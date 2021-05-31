Возможен рост котировок золота выше $2000/унц. летом 2021г - "Алор Брокер"

Возможен рост котировок золота выше $2000 за тройскую унцию летом текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"В среду и четверг на прошедшей неделе цена золота скорректировалась, тем самым сняв техническую перекупленность, а неделю драгметалл смог завершить выше отметки $1900 за тройскую унцию. Ближайшее сопротивление проходит в районе $1950. Скорее всего, уже летом мы увидим золото дороже $2000 за тройскую унцию", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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