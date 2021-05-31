Подъем котировок нефти выше $70/барр. в понедельник маловероятен - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent вряд ли превысят уровень в $70 за баррель в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent держатся выше $69 за баррель в понедельник утром, констатируют эксперты инвестбанка. В США и Великобритании торгов не будет из-за праздников, инвесторы ждут заседания ОПЕК+ во вторник. На этом фоне нефтяные цены вряд ли превысят отметку $70 за баррель, указывают аналитики.

Рубль подешевел в понедельник утром до 73,3 руб./$1, но торги должны проходить спокойно, отмечают в инвестбанке.

Активность на рынке рублевых облигаций будет невысокой из-за выходного дня в США и Великобритании, полагают эксперты Sber CIB. При этом они отмечают, что с учетом последних настораживающих данных по инфляции в России доходность рублёвых гособлигаций может повыситься перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое назначено на 11 июня.

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