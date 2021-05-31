Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-74,5 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-74,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,5-90,75 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рыночная активность в минувшую пятницу до публикации статистики по инфляции США была пониженной. В центре внимания инвесторов находилась публикация базового индекса цен на товары и услуги, приобретенные потребителями США в апреле, а также апрельские показатели личных доходов и расходов американцев. Данные могут усилить спекулятивные ожидания, что Федрезерв будет вынужден быстрее пойти на завершение сверхмягкой политики, вопреки многочисленным комментариям высших чиновников ФРС о временном характере текущего ускорения инфляции в США. На стороне российского рубля в минувшую пятницу локально выступали остаточные продажи экспортной выручки расчетами "сегодня" под уплату корпоративного налога на прибыль", - отмечает Тимошенко.

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