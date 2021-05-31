Утренние прогнозы: нейтральность

По мнению большинства аналитиков, в понедельник вероятно нейтральное начало торгов на российском рынке акций. Торговая активность будет пониженной в связи с выходным днем в США и Великобритании.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ввиду невнятного внешнего фона и праздников в США и Великобритании, лишающих рынок значимых ориентиров и способствующих снижению торговой активности, мы ждем в понедельник сохранения выжидательных настроений на рынке, с переходом индекса Мосбиржи к проторговке диапазона 3700-3750 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3710-3725 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3740, 3750 пунктов. После открытия с некоторым спадом под влиянием дивидендных отсечек индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Дополнительным фактором его стабилизации способен стать тот факт, что рынок акций в США будет закрыт в понедельник".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи на российском рынке акций на сложившемся в понедельник утром внешнем фоне".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. Ждём от российского рынка акций консолидации в начале дня при сниженной активности инвесторов на фоне выходного дня в Великобритании и США".