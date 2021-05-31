Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций США вырос по итогам торгов в пятницу и продемонстрировал недельный рост. В понедельник биржи США не работают по случаю праздника (День памяти). Согласно данным министерства торговли США, опубликованным в пятницу, доходы населения страны в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы американцев выросли на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 14,1% и повышения второго на 0,5%. Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,9 пункта по сравнению с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель за последние три месяца. Предварительно индикатор оценивался в 82,8 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его пересмотр до 83 пунктов.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в понедельник на фоне публикации разочаровывающих статданных из Японии и Китая. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1%. Розничные продажи в Японии в апреле 2021 года подскочили на 12% относительно того же месяца прошлого года. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с мартом (5,2%) и стали максимальными с марта 1997 года. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения розничных продаж в прошлом месяце - на 15,3%. Относительно предыдущего месяца розничные продажи в Японии снизились на 4,5% после роста на 1,2% в марте. Объем промышленного производства в Японии в апреле увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,1%. Относительно апреля 2020 года показатель подскочил на 15,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics. PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в мае поднялся до 55,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта в предыдущий месяц. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:24 МСК потерял 0,18%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК вырос на 0,19%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $69,25 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты снизились в цене на 0,7% - до $68,72 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $66,87 за баррель, что на 0,83% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на 0,8% - до $66,32 за баррель.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в "Твиттере".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,2 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,914 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 мая вырос на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 722,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,64%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,5%) и "МТС-001P-03" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,47%), "ГТЛК-001Р-09" (-0,45%) и "Роснефть-07" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 32,23% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CMD_BSK-5Y-001Р-442R на 322,325 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,1% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,26% годовых. Выпуск размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Совкомбанк лизинг" завершило размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-П02 в объеме 1 млрд рублей. Цена размещения составила 100% от номинала. Сбор заявок на дополнительный выпуск прошел 26 мая. Основной выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей с погашением в июле 2023 года был размещен в июле 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. В сентябре 2020 года компания доразместила выпуск на 1,5 млрд рублей по цене 100% от номинала.

ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 002P-09 объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска - 27 лет. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,9% годовых, купоны годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся каждый год с 17-го года обращения. Облигации размещались по закрытой подписке. Круг приобретателей: Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещались в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 7,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,43% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Техразмещение запланировано на 8 июня.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) 8 июня планирует собирать заявки инвесторов на 5-летние бонды серии ПБО-06 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-39 на уровне 8,5% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-39 объемом 2,1 млрд рублей в июне 2015 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 13,5% годовых, купоны полугодовые. 17 июня по выпуску предстоит исполнение оферты.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установил ставку 5-12-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 9,5% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2020 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску предстоит оферта с исполнением 11 июня.

ЛК "Европлан" приобрела в рамках оферты 1 млн 981,936 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска после частично-досрочного погашения 20% от номинала 25 мая составляет 3 млн облигаций номиналом 800 рублей каждая, таким образом, компания выкупила 66,06% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых. Ставка текущего купона - 7,4% годовых.