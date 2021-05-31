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31 мая 2021 года 09:32

Brent - $69,09 за баррель

Рынок акций США повысился по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств АТР преимущественно снижаются на торгах в понедельник. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник.

Рынок акций США повысился по итогам торгов в пятницу и продемонстрировал недельный рост.

По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%, отмечает MarketWatch.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в текущем месяце вырос на 0,1%, показав рост по итогам восьмого месяца подряд. Как отмечает MarketWatch, это наиболее продолжительный период его подъема с 1995 года.

В понедельник биржи США не работают по случаю праздника (День памяти).

Согласно данным министерства торговли США, опубликованным в пятницу, доходы населения США в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы американцев выросли на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 14,1% и повышения второго на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 82,9 пункта по сравнению с 88,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель за последние три месяца. Предварительно индикатор оценивался в 82,8 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его пересмотр до 83 пунктов, сообщает MarketWatch.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Тем временем американский президент Джо Байден в пятницу представил проект бюджета, предполагающий государственные расходы объемом $6 трлн в следующем финансовом году. Бюджет предусматривает повышение ставки корпоративного налога до 28% с 21%.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. в пятницу подешевели на 1,5%. Однако за минувшую неделю их стоимость подскочила более чем вдвое на фоне очередного роста интереса индивидуальных инвесторов с платформы Reddit.

Котировки акций Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) повысились на 5,2%. Ритейлер косметики в первом финансовом квартале получил чистую прибыль в размере $4,1 в расчете на акцию по сравнению с убытком в $1,39 на акцию годом ранее и прогнозом на уровне $1,95 на акцию.

Стоимость бумаг Gap Inc. (SPB: GPS) снизилась на 4,8%, хотя компания по итогам первого квартала отчиталась о скорректированной чистой прибыли в размере $0,48 на акцию при ожидавшемся убытке в $0,05 на акцию. Выручка компании подскочила на 89%, до $4 млрд, и также превзошла прогноз. Тем временем первая коллекция товаров для дома Gap будет представлена в электронном магазине Walmart Inc. (SPB: WMT) с конца июня.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 1,5% на сообщениях СМИ о том, что компания приостановила поставки клиентам самолетов 787 Dreamliners.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 64,81 пункта (0,19%) и составил 34529,45 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 3,23 пункта (0,08%) - до 4204,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 12,46 пункта (0,09%) и составил 13748,74 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в понедельник на фоне публикации разочаровывающих статданных из Японии и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК опустился на 1,15%.

В число лидеров снижения котировок входят акции NTN Corp. (-4,6%), Fukuoka Financial Group Inc. (-4,6%) и Credit Saison Co. (-4,4%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 1,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,7%.

Лидерами роста выступают бумаги фармацевтической компании Astellas Pharma Inc. (+1,8%), выпускающей полупроводники Advantest Corp. (+1,7%) и металлургической Pacific Metals Co. (+1%).

Розничные продажи в Японии в апреле 2021 года подскочили на 12% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста существенно ускорились по сравнению с мартом (5,2%) и стали максимальными с марта 1997 года.

Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения розничных продаж в прошлом месяце - на 15,3%, сообщает Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца розничные продажи в Японии снизились на 4,5% после роста на 1,2% в марте.

Объем промышленного производства в Японии в апреле увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные министерства.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,1%, сообщает Trading Economics.

Относительно апреля 2020 года показатель подскочил на 15,4%.

В марте промпроизводство увеличилось на 1,7% за месяц и на 3,4% в годовом выражении.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже пятнадцать месяцев подряд.

PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в мае поднялся до 55,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта в предыдущий месяц. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции страховщика AIA Group (-4%), производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4%) и оператора казино Sands China (-3,1%).

Котировки бумаг банка HSBC Holdings опустились на 3%.

В лидерах роста оказались бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+8,4%), фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group (+5%) и производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+4,1%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,7%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК повысился на 0,19%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. практически не меняется, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - выросла на 0,7%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 0,7%, Kia Corp. - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:24 МСК потерял 0,18%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group сократилась на 0,3%, Rio Tinto - увеличилась на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в понедельник составляет $69,09 за баррель, что на $0,37 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты снизились в цене на $0,48 (0,7%) - до $68,72 за баррель. Июльский фьючерс, срок которого истек по завершении торгов, подорожал на $0,17 (0,2%) - до максимальных с 11 марта $69,63 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,72 за баррель, что на $0,4 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,53 (0,8%) - до $66,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI - 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

"Лучшим сценарием развития событий для альянса завтра является сохранение текущего курса и поддержание нынешних темпов смягчения (квот на добычу - ИФ)", - считает глава Vanda Insights Вандана Хари.

По ее словам, "недавние волны новых штаммов коронавируса и медленные темпы вакцинации говорят о том, что выход из пандемии во втором полугодии будет очень постепенным".

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в "Твиттере".

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 457.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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