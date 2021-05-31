Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 31 мая. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,1-73,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,18 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,33 руб./EUR1 (+11 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,6 коп. к уровню закрытия 28 мая, до 80,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,31 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения нацвалюты к доллару и евро связаны с неоднозначными внешними сигналами. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных котировок. Вместе с тем, на мировом рынке наблюдается снижение аппетита инвесторов к риску.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,14 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,76 за баррель, что на 0,66% выше уровня на закрытие рынка 28 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,06%, китайский CSI300 - 0,46%. Вместе с тем, фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,1%.

Рынок акций США повысился по итогам торгов в пятницу и продемонстрировал недельный рост. По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%. В понедельник биржи США не работают по случаю праздника - Дня памяти.

В пятницу американский президент Джо Байден представил проект бюджета, предполагающий государственные расходы объемом $6 трлн в следующем финансовом году. Бюджет предусматривает повышение ставки корпоративного налога до 28% с 21%.