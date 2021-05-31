31 мая 2021 года 08:38
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 31 мая. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,1-73,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,18 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,33 руб./EUR1 (+11 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,6 коп. к уровню закрытия 28 мая, до 80,45 рубля.
Доллар при этом оказался на 40,7 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,31 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения нацвалюты к доллару и евро связаны с неоднозначными внешними сигналами. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных котировок. Вместе с тем, на мировом рынке наблюдается снижение аппетита инвесторов к риску.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,14 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,76 за баррель, что на 0,66% выше уровня на закрытие рынка 28 мая.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,06%, китайский CSI300 - 0,46%. Вместе с тем, фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,1%.
Рынок акций США повысился по итогам торгов в пятницу и продемонстрировал недельный рост. По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%. В понедельник биржи США не работают по случаю праздника - Дня памяти.
В пятницу американский президент Джо Байден представил проект бюджета, предполагающий государственные расходы объемом $6 трлн в следующем финансовом году. Бюджет предусматривает повышение ставки корпоративного налога до 28% с 21%.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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31 мая 2021 года 18:26
Цена нефти сохраняет импульс к росту, и преодоление отметки $70,25/барр. может привести котировки Brent к уровню $73/барр., говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.
Цены на нефть в мае продолжали повышение, хотя весь месяц рынок сопровождали ожидания заключения ядерной... читать дальше
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31 мая 2021 года 18:02
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг ПАО "Полюс" с прогнозной ценой на уровне 18400 рублей за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.
"Финансовые результаты "Полюса" за I квартал 2021 года по МСФО вышли в рамках наших ожиданий. Выручка золотодобытчика... читать дальше
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31 мая 2021 года 17:40
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в июне текущего года составляет 3600-3750 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"В июне, на наш взгляд, увеличилась вероятность перехода индекса Мосбиржи в боковик или в... читать дальше
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31 мая 2021 года 17:16
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 350 рублей, что предполагает потенциал роста 34,2% от текущего уровня, говорится в обзоре инвесткомпании.
Финансовые результаты "Газпрома" за I квартал 2021 года по МСФО, как и ожидалось, оказались сильными,... читать дальше
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31 мая 2021 года 16:54
Инвесторам стоит делать ставку как на сегмент среднесрочных и долгосрочных ОФЗ, так и на сегмент корпоративных облигаций 2-3 эшелонов, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.
"На рублевом долговом рынке мы продолжаем делать ставку как на сегмент среднесрочных и... читать дальше
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31 мая 2021 года 16:32
алитики "Финама" рекомендуют покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,0601 руб. на конец 2021 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.
Если рекомендации Наблюдательного совета ВТБ по дивидендам будут утверждены на ГОСА, то дивидендная доходность по обыкновенным акциям за 2020... читать дальше
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31 мая 2021 года 16:12
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-74,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.
"Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамикой цен... читать дальше
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31 мая 2021 года 15:51
Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 25 или 50 б.п. (до 5,25-5,5%) по итогам заседания 11 июня текущего года, полагает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.
"По нашему прогнозу, инфляция в РФ в ближайшие недели продолжит ускоряться и может превысить 6%.... читать дальше
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31 мая 2021 года 15:44
Москва. 31 мая. Доллар и евро умеренно укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста по итогам предыдущих торгов и в условиях сниженной активности игроков из-за выходного дня в США. читать дальше
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31 мая 2021 года 15:29
Риски повторного ухода котировок бумаг Fix Price ниже 600 рублей в ближайшие недели высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
Как говорится в комментарии аналитика, учитывая текущую фундаментальную оценку, в среднесрочной перспективе не видно существенного потенциала для роста выше... читать дальше
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31 мая 2021 года 15:04
BCS Express назвал топ-5 акций США, которые могут принести наибольшую доходность на текущей неделе, составленный аналитиками BCS Global Markets, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитики включили в топ-5 на этой неделе Applied Materials Inc. - производителя оборудования для изготовления... читать дальше
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31 мая 2021 года 14:43
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Сбербанк, "Северсталь", "Газпром", ВТБ и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.
"Добавляем в топ-5 Сбербанк - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из... читать дальше
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31 мая 2021 года 14:21
BCS Express 31 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 300 руб. за штуку". Цена входа: 261 руб. за штуку, потенциальная доходность: от 15%, дополнительно инвесторы могут получить дивиденды в размере 12,55 руб. на акцию; горизонт инвестирования: 8 месяцев, стоп-лосс:... читать дальше
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31 мая 2021 года 13:33
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5378 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Яндекс намерен купить интернет-магазины KupiVIP и Mamsy. Покупка призвана ускорить выход Яндекс Маркета на рынок одежды, обуви и аксессуаров, где... читать дальше
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31 мая 2021 года 13:09
Курс рубля на этой неделе останется в диапазоне 73-73,75 руб./$1 с потенциалом к небольшому укреплению, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Снизившаяся геополитическая напряженность на фоне ожиданий встречи президентов РФ и США продолжила поддерживать рубль на прошлой неделе, -... читать дальше
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