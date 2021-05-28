Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса Мосбиржи благодаря общемировому оптимизму

Рынок акций РФ в конце мая продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря сокращению геополитической напряженности в свете ожиданий анонсированной июньской встречи президентов России и США.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 20 по 26 мая составил $35 млн по сравнению с притоком около $100 млн неделей ранее. Из фондов, инвестирующих только в акции РФ, на минувшей неделе ушло $80 млн (самый крупный отток с октября 2020 года). Ранее эта категория фондов фиксировала приток на уровне $60 млн.

В период с 24 по 28 мая индекс МосБиржи вырос на 1,9% и составил 3730,55 пункта, индекс РТС прибавил 2,2% и достиг 1603,79 пункта на фоне снижения доллара до 73,26 руб./$1 (-0,34 рубля) и выросшей июльской нефти Brent до $69,79 за баррель (+4,6%).

Неделя на рынке акций РФ началась с умеренного роста индексов вслед за подорожавшей нефтью (Brent вечером смогла превысить $68 за баррель) и подъемом фондовых площадок в США; поддержку также оказал ряд дивидендных новостей. Индекс МосБиржи закрепился выше 3660 пунктов

Акционеры "Северстали" (+0,2%) одобрили выплату финальных дивидендов за 2020 год в размере 36,27 рубля на акцию и за I квартал 2021 года - 46,77 рубля на акцию (отсечка реестра 1 июня). Совет директоров АФК "Система" (+0,8%) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,31 рубля на акцию.

Нефть выросла на новостях о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов. Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Во вторник рынок акций продолжил подъем на фоне высокой нефти и благодаря ослаблению геополитических рисков после официального объявления саммита президентов России и США 16 июня в Женеве; индекс МосБиржи превысил 3686 пунктов, а индекс РТС преодолел 1580 пунктов и обновил максимум с конца января 2020 года.

Акционеры ПАО "Интер РАО" (+0,3%) одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 0,18071 руб. на акцию (из расчета 25% от чистой прибыли по МСФО; отсечка реестра 7 июня). Просели акции АФК "Система" (-3%) после роста предыдущих дней на ожиданиях рекомендаций по дивидендам.

Нефть Brent превысила $68,6 за баррель на оптимизме в отношении перспектив спроса в США и Европе на фоне успешной компании по вакцинации населения. В то же время сдерживающим фактором выступили переговоры по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны на мировой рынок.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне ослабления геополитических рисков и благоприятной внешней конъюнктуры; обновили максимумы индекс МосБиржи (выше 3710 пунктов) и впервые преодолевшие рубеж 5100 рублей расписки TCS Group (+6,7%), также раллировали бумаги ВТБ (+3,8%) и "ЛУКОЙЛа" (+1,5%) на сильных корпоративных отчетах.

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции. По его словам, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям ряда представителей Федрезерва, которые пока не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики. Нефть Brent поднялась в район $69 за баррель на недельной статистике Минэнерго США о сокращении резервов нефти и нефтепродуктов.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост вслед за внешними площадками и нефтью (Brent превысила $69 за баррель) на фоне неплохой статистики в США, индекс МосБиржи вторые торги подряд обновил исторический максимум (выше 3738 пунктов), при этом лидерами роста выступили расписки TCS Group (+9%), Mail.ru (+5,7%) и бумаги ВТБ (+3,6%). Просели из-за отсечки дивидендов GDR X5 Retail (-3,3%, до 2186,5 рубля; дивиденды за 2020 год составляют 110,49 рубля на акцию).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-1%) по МСФО в I квартале снизилась на 21,1% в годовом выражении (до 20,4 млрд руб.).

Согласно второй оценке ВВП США, экономика страны в I квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, что совпало с предварительными данными, хотя эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП до 6,5%. Согласно пересмотренным данным, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 406 тыс. (минимум с начала пандемии COVID-19), при прогнозах снижения показателя до 425 тыс.

В пятницу рынок акций РФ локально скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными днями после обновления исторического максимума по индексу МосБиржи - индикатор после утреннего взлета выше 3750 пунктов сдал назад в район 3730 пунктов.

Чистая прибыль "Газпрома" (+0,03%) по МСФО в первом квартале 2021 года составила 447,263 млрд рублей после убытка в 116,249 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Опубликованный результат по чистой прибыли значительно превзошел среднерыночный прогноз (398 млрд рублей).

В период с 24 по 28 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ВТБ (+6%), "Мосэнерго" (+5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5%); хуже рынка оказались акции "Мечела" (-7% и -3% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (-2%), "префы" "Россетей" (-2%).

Динамика рынка акций РФ в начале июня будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, ожиданиями встречи стран ОПЕК+, а также макростатистикой. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3680-3780 пунктов, для индекса РТС - 1570-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".