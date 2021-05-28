Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает подрастать к евро на закрытии позиций в последний день недели

Москва. 28 мая. Доллар перешел к снижению, евро продолжает немного слабеть на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на закрытии позиций в последний торговый день недели.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,34 руб./EUR1, подешевев на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,09 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах на фоне закрытия позиций в последний торговый день недели. Рост волатильности рубля в ходе вечерней сессии может быть также обусловлен повышением активности игроков на рынке Forex после выхода макроэкономической статистики в США.

Трейдеры анализировали данные по инфляции в США, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить ФРС начать более оперативно сворачивать стимулы.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. ФРС обращает особое внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение первого показателя на 0,6% и второго - на 2,9%.

Доходы населения США в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев выросли на 0,5%.

Аналитики в среднем ожидали более значительного сокращения первого показателя - на 14,1%, в то время как второй показатель совпал с прогнозами, сообщает Trading Economics.

По информации The Wall Street Journal, американский президент Джо Байден намерен в пятницу представить проект бюджета, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн в следующем финансовом году.

Проект бюджета Байдена станет основой для его планов по модернизации инфраструктуры в США, а также увеличения роли государства в оказании медицинских, образовательных и других социальных услуг.

Как сообщают источники WSJ, в соответствии с бюджетным планом, ежегодные государственные расходы увеличатся до $8,2 трлн к 2031 году. В результате госдолг США через несколько лет превысит рекордный уровень, зафиксированный после Второй мировой войны, а к концу 2031 года поднимется до 117% ВВП с около 100% ВВП в текущем году.

Тем временем, как в пятницу заявил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва находится в процессе подготовки повестки дня встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы сейчас в процессе подготовки для доклада руководству предложений по повестке дня. Мы думаем, что если получится сдвинуть с места диалог по стратегической стабильности, дать импульс на высшем уровне работе экспертов, работе переговорных команд, наметить повестку дня в этой сфере, - это стало бы очень хорошим результатом", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли понимание того, что могло бы стать успехом предстоящего саммита.

Саммит состоится 16 июня в Женеве, но, как накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренности о конкретном месте его проведения пока не достигнуты.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются в ходе торгов в пятницу вечером и могут показать уверенный недельный рост. По итогам недели WTI может прибавить более 5%, Brent - более 4%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года. Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 0,43% - до $69,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,06% - до $66,89 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $66,87 за баррель, что, по данным Dow Jones, является максимальной ценой фьючерса на закрытие рынка с 29 октября 2018 года.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в пятницу доллар укреплялся к основным мировым валютам, получив толчок после сильных макроданных из США, вышедших еще накануне. В этой связи в первой половине дня под давлением оказался и ряд валют на развивающихся рынках, в том числе и рубль. "Еще в утренние часы пара "доллар-рубль" оказалась выше 73,5 руб./$1, а во второй половине дня поднималась выше 73,7 руб./$1. Падение рубля могло бы быть еще сильнее, если бы его потери не ограничивали нефтяные котировки, продолжавшие постепенный подъем в сторону $70 за баррель марки Brent. Впрочем, ближе к окончанию рабочего дня индекс доллара обновил двухнедельный максимум и скорректировался. Вслед за этим доллар на российском рынке также был вынужден отступить, и торги по паре "доллар-рубль" снова сместились ниже 73,5 руб./$1", - говорит Кравченко.

"Важно отметить, что для рубля приоритетной темой на ближайшее время остается запланированная встреча президентов США и РФ. Вместе с тем инвесторов явно начинает нервировать обстановка, связанная с "авиавойнами" и санкционной риторикой против Белоруссии. Без учета незначительных колебаний доходности ОФЗ и курс рубля в целом за последние дни остаются стабильными, однако геополитический фон в сегодняшних условиях выглядит весьма нестабильным, и при любом его негативном изменении напряженность инвесторов на российском рынке может быстро обернуться бегством от риска", - подчеркивает Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,9 копейки, до 73,587 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,76 копейки, до 89,6731 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 7,1 копейки по отношению к четвергу и составил 73,5077 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 5,81 копейки и составил 73,5081 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 215,568 млн, из которых $878,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 337,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился всего на 0,1 копейки, до 89,5976 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,77 копейки и составил 89,4597 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR419,158 млн, из которых EUR180,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR234,824 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц поднялись на 2 базисных пункта каждая - до 5,12%, 5,15% и 5,33% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,75% и 5,83% годовых соответственно.