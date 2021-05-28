.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает подрастать к евро на закрытии позиций в последний день недели
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле в России выросло на 7,2%
В апреле рост промпроизводства в РФ разогнался до 7,2% после 2,3% в марте. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 6,4%. По отношению к апрелю 2019 года показатель вырос на 2,2%
 
Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года
Ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Центр оценил вероятность наступления системного кризиса в секторе до апреля 2022 года как высокую,...
 
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке РФ, говорится в сообщении ведомства. Однако производители из-за роста затрат заявляют о планах по снижению поголовья несушек. Текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство...
 
Пенсионные накопления в ПФР растут перед снижением
По итогам первого квартала 2021 года объем пенсионных накоплений, сконцентрированных в Пенсионном фонде России (ПФР), достиг 2,003 трлн руб., на 0,3% больше, чем на конец 2020 года. Об этом свидетельствуют данные государственной УК ВЭБ.РФ и ПФР. В...
 
28 мая 2021 года 19:34

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает подрастать к евро на закрытии позиций в последний день недели

Москва. 28 мая. Доллар перешел к снижению, евро продолжает немного слабеть на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на закрытии позиций в последний торговый день недели.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,34 руб./EUR1, подешевев на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,09 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на вечерних торгах на фоне закрытия позиций в последний торговый день недели. Рост волатильности рубля в ходе вечерней сессии может быть также обусловлен повышением активности игроков на рынке Forex после выхода макроэкономической статистики в США.

Трейдеры анализировали данные по инфляции в США, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить ФРС начать более оперативно сворачивать стимулы.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. ФРС обращает особое внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение первого показателя на 0,6% и второго - на 2,9%.

Доходы населения США в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев выросли на 0,5%.

Аналитики в среднем ожидали более значительного сокращения первого показателя - на 14,1%, в то время как второй показатель совпал с прогнозами, сообщает Trading Economics.

По информации The Wall Street Journal, американский президент Джо Байден намерен в пятницу представить проект бюджета, предусматривающий увеличение государственных расходов до $6 трлн в следующем финансовом году.

Проект бюджета Байдена станет основой для его планов по модернизации инфраструктуры в США, а также увеличения роли государства в оказании медицинских, образовательных и других социальных услуг.

Как сообщают источники WSJ, в соответствии с бюджетным планом, ежегодные государственные расходы увеличатся до $8,2 трлн к 2031 году. В результате госдолг США через несколько лет превысит рекордный уровень, зафиксированный после Второй мировой войны, а к концу 2031 года поднимется до 117% ВВП с около 100% ВВП в текущем году.

Тем временем, как в пятницу заявил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва находится в процессе подготовки повестки дня встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Мы сейчас в процессе подготовки для доклада руководству предложений по повестке дня. Мы думаем, что если получится сдвинуть с места диалог по стратегической стабильности, дать импульс на высшем уровне работе экспертов, работе переговорных команд, наметить повестку дня в этой сфере, - это стало бы очень хорошим результатом", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли понимание того, что могло бы стать успехом предстоящего саммита.

Саммит состоится 16 июня в Женеве, но, как накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренности о конкретном месте его проведения пока не достигнуты.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются в ходе торгов в пятницу вечером и могут показать уверенный недельный рост. По итогам недели WTI может прибавить более 5%, Brent - более 4%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года. Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 0,43% - до $69,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,06% - до $66,89 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $66,87 за баррель, что, по данным Dow Jones, является максимальной ценой фьючерса на закрытие рынка с 29 октября 2018 года.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. Согласно опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в пятницу доллар укреплялся к основным мировым валютам, получив толчок после сильных макроданных из США, вышедших еще накануне. В этой связи в первой половине дня под давлением оказался и ряд валют на развивающихся рынках, в том числе и рубль. "Еще в утренние часы пара "доллар-рубль" оказалась выше 73,5 руб./$1, а во второй половине дня поднималась выше 73,7 руб./$1. Падение рубля могло бы быть еще сильнее, если бы его потери не ограничивали нефтяные котировки, продолжавшие постепенный подъем в сторону $70 за баррель марки Brent. Впрочем, ближе к окончанию рабочего дня индекс доллара обновил двухнедельный максимум и скорректировался. Вслед за этим доллар на российском рынке также был вынужден отступить, и торги по паре "доллар-рубль" снова сместились ниже 73,5 руб./$1", - говорит Кравченко.

"Важно отметить, что для рубля приоритетной темой на ближайшее время остается запланированная встреча президентов США и РФ. Вместе с тем инвесторов явно начинает нервировать обстановка, связанная с "авиавойнами" и санкционной риторикой против Белоруссии. Без учета незначительных колебаний доходности ОФЗ и курс рубля в целом за последние дни остаются стабильными, однако геополитический фон в сегодняшних условиях выглядит весьма нестабильным, и при любом его негативном изменении напряженность инвесторов на российском рынке может быстро обернуться бегством от риска", - подчеркивает Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,9 копейки, до 73,587 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,76 копейки, до 89,6731 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 7,1 копейки по отношению к четвергу и составил 73,5077 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 5,81 копейки и составил 73,5081 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 215,568 млн, из которых $878,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 337,528 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился всего на 0,1 копейки, до 89,5976 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,77 копейки и составил 89,4597 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR419,158 млн, из которых EUR180,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR234,824 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц поднялись на 2 базисных пункта каждая - до 5,12%, 5,15% и 5,33% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 5,75% и 5,83% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 мая 2021 года 19:35
Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса Мосбиржи благодаря общемировому оптимизму
Рынок акций РФ в конце мая продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря сокращению геополитической напряженности в свете ожиданий анонсированной июньской встречи президентов России и США.    читать дальше
.
28 мая 2021 года 19:14
Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась ростом
Москва. 28 мая. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике "фишек" из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели, индекс Мосбиржи утром впервые протестировал вершину 3750 пунктов, после чего откатился в район 3730 пунктов, от более глубокой коррекции рынок сдержали позитивные внешние сигналы.    читать дальше
.
28 мая 2021 года 18:44
Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли благодаря стабильной ситуации в секторе UST
Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также ожиданиям смягчения геополитической напряженности на фоне объявления о проведении российско-американского саммита 16 июня в Женеве, где состоится первая встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.    читать дальше
.
28 мая 2021 года 18:42
"Атон" позитивно оценивает перспективы Газпрома в 2021г
"Атон" позитивно оценивает перспективы "Газпрома" в 2021г, ожидая сильных финансовых результатов в с учетом благоприятной макроэкономической конъюнктуры, говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты "Газпрома" за 1К21 отразили сильную макроэкономическую конъюнктуру и существенно превысили...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 18:03
ПСБ рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 305 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 305 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Газпром" отчитался за 1К21 - результаты оказались даже лучше и так довольно высоких ожиданий рынка вследствие улучшения ценовой конъюнктуры и наращивания объема...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 17:41
Акции Аэрофлота, Мосбиржи и "префы" Транснефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота", "Московской биржи" и привилегированные бумаги "Транснефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 31 мая финансовый отчет по МСФО за I квартал планирует опубликовать "Аэрофлот". По мнению эксперта BCS...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vulcan Materials с целью $210
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vulcan Materials с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $180, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Байден в пятницу предложит план бюджета...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,054 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,054 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,0462 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "После сильной отчетности за 1К21,...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 16:28
Рубль к концу II квартала 2021г, скорее всего, составит 74,5 руб./$1 - "ВТБ Капитал"
Рубль к концу II квартала 2021г, скорее всего, составит 74,5 руб./$1, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Для валют развивающихся стран и других рисковых активов нынешний год оказался весьма непростым. Постепенное открытие ведущих экономик, ставшее возможным благодаря массовой вакцинации,...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 16:05
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ФСК ЕЭС
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. на конец 2022г после публикации отчета компании по прибыли по МСФО за 1К21, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых подчеркивает, что выручка...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 15:40
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
Аналитики Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5958 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка. Сейчас бумаги компании стоят около 5000 рублей за штуку, то есть потенциал роста, по оценке Sber CIB, равен 20%. Эксперты...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 15:16
Акции ФосАгро могут продолжить повышение перед дивидендной отсечкой - "Велес Капитал"
Акции "ФосАгро" могут продолжить повышение перед дивидендной отсечкой, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Акции "ФосАгро" в пятницу не оставляют попыток роста после объявления ранее на неделе о дивидендах в размере 63 руб. на акцию или 21 руб. на GDR с закрытием реестра 7 июня. С...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 14:54
Индекс S&P 500, вероятно, обновит исторический максимум в течение месяца - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, обновит исторический максимум в течение ближайшего месяца, полагает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Доходность S&P 500 за последние 12 месяцев показала феноменальный результат, - констатирует эксперт. - Ее рост превысил 40% при...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 14:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp. с прогнозной ценой в $685 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 9,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. NVIDIA представила сильную отчетность за I квартал 2022...    читать дальше
.
28 мая 2021 года 13:42
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4180-4230п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы "бенчмарка" умеренно позитивны, так как индикатор...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.