Рынок акций РФ завершил пятницу консолидацией, неделя закрылась ростом

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике "фишек" из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели, индекс Мосбиржи утром впервые протестировал вершину 3750 пунктов, после чего откатился в район 3730 пунктов, от более глубокой коррекции рынок сдержали позитивные внешние сигналы.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3730,55 пункта (-0,2%, максимум сессии и новый пик - 3752,8 пункта), индекс РТС - 1603,79 пункта (+0,01%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,5%.

Доллар просел до 73,26 рубля (-0,21 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,9-2,2%, доллар подешевел на 0,34 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -0,1% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Акционеры ПАО "Полюс" (16,015 тыс. рублей) на годовом собрании в четверг утвердили финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 387,15 рубля на акцию, сообщила компания. Отсечка реестра акционеров под выплаты - 7 июня.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Совет директоров ПАО "РусГидро" (0,833 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 г. в размере 0,053 руб. на акцию, сообщила компания. Отсечка реестра акционеров - 10 июля.

Чистая прибыль "Газпрома" (MOEX: GAZP) по МСФО в первом квартале 2021 года составила 447,263 млрд рублей после убытка в 116,249 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Опубликованный результат по чистой прибыли значительно превзошел среднерыночный прогноз (398 млрд рублей).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, с начала месяца индекс МосБиржи вырос более чем на 5%, а с начала года более чем на 13%. Утром в пятницу индекс МосБиржи обновил исторический максимум, однако длительная полоса роста уже вызывает у некоторых участников торгов желание зафиксировать прибыль. Май, по сути, оказался весьма продуктивным месяцем, хотя традиции говорят об обратном.

Консолидировались в пятницу акции "Газпрома", хотя отчет по МСФО за I квартал оказался весьма сильным. Доллар укрепил свои позиции на Forex, но рубль удерживал позиции благодаря нефти, которая вновь делает заявку на рост выше $70 за баррель Brent. Также фоновым фактором остаются ожидания, связанные с переговорами президентов РФ и США, которые состоятся 16 июня в Женеве.

Европейский рынок акций вырос, рассчитывая на продолжение сверхмягкой политики ЕЦБ и прочих регуляторов. На текущей неделе представители ЕЦБ категорически настаивали на том, что ранний выход из стимулов может навредить экономике. Впрочем, уже на следующей неделе ситуация может осложниться на фоне публикации оценки инфляции за май. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встревожил инвесторов заявлением о том, что полный выход из коронавирусных ограничений, запланированный на 21 июня, может быть отложен, так как число случаев заражения индийским штаммом удвоилось за последнюю неделю.

Нефть дорожала на фоне сильной статистики из США, где число новых обращений за пособием по безработице сокращается уже четыре недели подряд и упало до 406 тыс. на прошлой неделе. Многие аналитики сырьевого рынка полагают, что в III квартале глобальный спрос на нефть восстановится до 100 млн б/с.

Вечером в пятницу администрация Джо Байдена представит новый бюджет на 2022 год, объем которого может составить до $6 трлн. Вероятно, что в него будут включены статьи, которые были включены в инфраструктурный пакет, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, несмотря на позитивный в целом внешний фон в пятницу рублевые активы забуксовали в росте из-за локальной фиксации прибыли игроками. Поддержку внешним рынкам оказали вышедшие накануне позитивные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, при этом инвесторы предпочли проигнорировать более слабый рост ВВП страны, а также тот факт, что его инфляционный показатель (дефлятор) превысил прогноз. Видимо, чиновники ФРС сумели убедить рынки в том, что всплеск инфляции будет временным, а мягкие монетарные условия - длительными.

Тем не менее сдерживающим фактором выступают проблемы с продвижением нового пакета инфраструктурных вливаний, предложенного Байденом. Республиканцы в Сенате представили альтернативный вариант на $0,93 трлн, что существенно меньше изначальной суммы в $1,7 трлн.

Росту нефтяных цен способствует слабость доллара. Кроме того, в целом благоприятные данные по экономике США и других крупных потребителей нефти позволяют рассчитывать на дальнейшее восстановление потребительской и деловой активности, а следовательно, и спроса на топливо, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы в пятницу умеренно просели из-за фиксации прибыли по ряду акций и неоднозначного геополитического фона, однако к вечеру настроения начали улучшаться.

Нефть в пятницу вернулась к росту в условиях сохранения мирового аппетита к риску, фьючерс на WTI достиг максимума с марта, а Brent стремится подняться к $70 за баррель. В Европе пятница выдалась спокойной на события, в то время как на следующей неделе в регионе ждут данных по инфляции и окончательных оценок деловой активности за май.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу не смогли устоять у достигнутых в начале сессии максимумов, но все же пытались стабилизироваться. Индексы все ближе подходят к зонам краткосрочной перекупленности, что может ограничивать их повышение на следующей неделе, но при благоприятных факторах вполне можно ожидать движения в район 3800 и 1650 пунктов соответственно.

Новости со встречи президентов России и Белоруссии инвесторы будут отыгрывать уже в понедельник. Мировое сообщество тем временем следит за ситуацией с полетами в Москву через воздушное пространство Белоруссии, которая пока не прояснилась. Геополитические риски, связанные с данным фактором, представляют собой одну из основных опасностей для российских акций и рубля, которая пока не заложена в цены. На зарубежных площадках на следующей неделе, помимо прочего, будут ждать ежемесячного отчета по рынку труда США. В целом при прочих равных основные рисковые активы готовы продолжить восходящее движение. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3680-3780 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,04%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,04-0,8%) и США (индекс S&P 500 подрос на 0,4%) на фоне обнадеживающих признаков, что восстановление экономики США после пандемии набирает обороты.

В четверг сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, пишет The Wall Street Journal. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Дедлайн для заключения двухпартийного соглашения по плану инфраструктурных инвестиций был установлен Байденом на 31 мая, когда в США отмечается День памяти.

По данным Минторга США, доходы населения страны в апреле упали на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы выросли на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 14,1% и повышения второго на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в апреле вырос на 0,6% относительно предыдущего месяца и на 3,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции. Аналитики ожидали повышения первого показателя на 0,6% и второго - на 2,9%.

На нефтяном рынке цены к вечеру вернулись к росту, завершая неделю подъемом более чем на 5%; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $69,76 за баррель (+0,4% и +0,9% в четверг), июльская цена WTI - $66,86 за баррель (+0,01% и +1% накануне).

Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-8%), акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-5,5%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (-4,1%, до 7,17 рубля).

Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,06 рубля на акцию, говорится в сообщении порта. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 июля 2021 года. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 1,155 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,3%) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 год, говорится в материалах ПАО. Большую часть чистой прибыли - 2,115 млрд рублей - рекомендовано не распределять, в резервный фонд предложено направить 105 млн 67 тыс. рублей.

Лидерами роста выступили акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+2,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+2,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,18 млрд рублей (из них 10,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,97 млрд рублей на акции "Норникеля").

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