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28 мая 2021 года 18:44

Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли благодаря стабильной ситуации в секторе UST

Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также ожиданиям смягчения геополитической напряженности на фоне объявления о проведении российско-американского саммита 16 июня в Женеве, где состоится первая встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Начало недели для рынка отечественных евробондов было довольно спокойным и тихим, изменения котировок были незначительными на фоне пониженной активности торгов. Крупных сделок как в секторе долларовых бумаг, так и облигаций, номинированных в евро, было мало. Нейтральная динамика цен объяснялась отсутствием важных для рынка новостей.

Во вторник боковая динамика цен российских еврооблигаций на фоне пониженной активности торгов сохранилась в отсутствие сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. Процентные ставки американских казначейских обязательств продолжили плавно снижаться, в частности, доходность десятилетних US Treasuries снизилась за день на 4 базисных пункта - до 1,56% годовых, а доходности 10-летних евробондов европейских стран опустились на 2-7 базисных пунктов. Инвесторы с оптимизмом восприняли комментарии представителей ФРС США и ЕЦБ о том, что наблюдаемый рост инфляции носит временный характер и сворачивание монетарных стимулов преждевременно.

Председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего, сойдут на нет в начале 2022 года, и что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

Практически все суверенные долговые бумаги развивающихся стран в середине недели продемонстрировали позитивную ценовую динамику благодаря снижению волатильности в секторе базовых активов, как US Treasuries, так и в других валютах - евро, фунтах. Доходности еврооблигаций развитых стран перестали расти на фоне заявлений представителей мировых центробанков о том, что регуляторы не будут спешить со сворачиванием стимулирующих мер. Словесные интервенции смогли развеять опасения участников рынка, которые в итоге перестали играть на понижение, а это в свою очередь позитивно сказалось на динамике практически всех облигаций emerging markets, в том числе и России.

Кроме того, дополнительную поддержку отечественным евробондам оказали состоявшиеся неделей ранее новые размещения суверенных бумаг РФ, номинированных в евро, продемонстрировавшие высокий спрос инвесторов на российские активы. На первичных аукционах Минфина по размещению рублевых гособлигаций 26 мая также отмечался заметный спрос, который в значительной степени остался неудовлетворенным в силу ограниченного объема предложения (чуть более 40 млрд рублей). В результате рост котировок "длинных" выпусков евробондов РФ в среду составил от 0,3 до 0,6 процентного пункта.

В четверг ситуация на мировых долговых рынках несколько ухудшилась, что привело к снижению активности покупателей и в секторе российских евробондов, которые в итоге продемонстрировали за день смешанную динамику. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году практически весь день колебалась вблизи отметки 2,6% годовых. При этом еврооблигации развивающихся стран в целом торговались разнонаправленно, какие-то бумаги, как и российские, были в боковике, лучше всех смотрелись евробонды Турции, снизившиеся в доходности на 5 базисных пунктов; вместе с тем процентные ставки еврооблигаций ряда emerging markets подросли по итогам дня на 2-3 базисных пункта. Поддержку отечественным евробондам оказали высокие цены на нефть и другие сырьевые товары. Это позитивно для бюджета России и соответственно снижает страновые кредитные риски. Кроме того, фактор объявленной на 16 июня встречи президентов России и США, которая дает надежду на некоторую деэскалацию отношений между двумя странами, также позитивно влиял на настроения инвесторов в российские бумаги.

В последний день недели активность торгов в секторе отечественных евробондов сохранилась пониженной, а изменения котировок вновь оказались незначительными. Таким образом, неделя закрывалась на нейтральной ноте.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,02% и составила 115,35% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 3,5 пункта и 28 мая составил 174 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,5% - до 131,86% от номинала (их доходность снизилась на 4 пункта - до 3,75% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,39%, до 126,89% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 пункт и составил 192 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,37%, до 124,4% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,77% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,21%, подорожав до 111,48% от номинала (доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 2,215% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,15%, до 113,54% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 1,89% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене за неделю на 0,07%, подешевев до 108,87% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 2 пункта, составив 82 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Мировые долговые рынки негативно реагируют на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая Банк России, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также настораживают сохраняющиеся высокие темпы заболеваемости COVID-19 в мире, особенно в Азии и в Индии в частности, и продление "ковидных" ограничений в отдельных странах. Кроме того, участники рынка продолжат пристально следить за новостями на геополитическую тематику и сообщениями с Петербургского международного экономического форума.


Опубликовано: /Финмаркет/
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