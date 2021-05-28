"Атон" позитивно оценивает перспективы "Газпрома" в 2021г, ожидая сильных финансовых результатов в с учетом благоприятной макроэкономической конъюнктуры, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты "Газпрома" за 1К21 отразили сильную макроэкономическую конъюнктуру и существенно превысили консенсус-прогноз по показателям EBITDA и чистой прибыли (+5% и +12% соответственно). Свободный денежный поток (FCF) был поддержан благоприятной рыночной конъюнктурой и сезонным высвобождением оборотного капитала, что в сочетании со стабильной квартальной динамикой капзатрат обеспечило рост показателя в 2,3 раза кв/кв (с поправкой на краткосрочные депозиты)", - пишут эксперты "Атона" Анна Бутко и Мария Федорова.

"Газпром" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021 4,6x, т.е. с премией 2% к среднему уровню за 2 года. Аналитики "Атона" подтверждают позитивный взгляд на "Газпром", ожидая сильных финансовых результатов в 2021г с учетом благоприятной макроэкономической конъюнктуры. "Газпром" в настоящий момент торгуется с дивидендами за 2020г в размере 12,55 руб. на акцию (доходность 4,8%), дата отсечки установлена на 14 июля.

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