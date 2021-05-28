.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Аэрофлота, Мосбиржи и "префы" Транснефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
.
28 мая 2021 года 17:41
Акции Аэрофлота, Мосбиржи и "префы" Транснефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота", "Московской биржи" и привилегированные бумаги "Транснефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 31 мая финансовый отчет по МСФО за I квартал планирует опубликовать "Аэрофлот". По мнению эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева, финансовые результаты должны ухудшиться в годовом сопоставлении, так как масштабные ограничения на авиасообщение начали оказывать влияние на компанию лишь со II квартала 2020г. Слабые результаты должны быть заложены в динамику котировок, поэтому выраженной реакции вряд ли стоит ожидать. В отчете эксперт рекомендует обратить внимание на показатель EBITDA, чистый долг и динамику операционных расходов. В частности, интересны затраты компании на топливо в свете роста цен на нефть. "Техническая картина в акциях "Аэрофлота" настораживает. На дневном таймфрейме котировки уперлись в 200-периодную скользящую среднюю, откуда стартовал коррекционный откат. Потенциал снижения по осцилляторам еще есть, торможения можно ожидать в районе 68-69 руб. Фундаментальных причин для роста акций "Аэрофлота" опережающими рынок темпами и подъема выше 72 руб. на текущий момент сложно обозначить", - пишет Пучкарев. "Московская биржа" опубликует данные по торговым оборотам за май 2 июня. Апрельские данные вышли позитивными. Если в мае тенденция на рост объемов сохранится, акции могут получить стимул для отскока, полагает аналитик. "Техническая картина в акциях "Московской биржи" депрессивная. Бумаги практически без остановки снижаются 2 недели подряд. Первая попытка отскока на выходе стохастика из перепроданности на дневном интервале не увенчалась успехом в условиях выраженного нисходящего тренда. Пока более надежных сигналов к развороту нет, но и потенциал для дальнейшего снижения близок к концу. Активизация покупателей может произойти уже в районе 165-166 руб. В сценарии роста первой целью подъема можно обозначить уровень 175 руб.", - указывает Пучкарев. "Транснефть" на следующей неделе может представить финансовый отчет за IК21. Ожидается оживление показателей на фоне увеличения транспортировки нефти и ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+. В фокусе внимания показатели EBITDA и FCF, чистая прибыль. "С технической точки зрения акции с начала мая пытаются отскочить от локальных минимумов, - подчеркивает эксперт инвесткомпании. - Сверху основным сопротивлением можно выделить 142 500 руб. - его пробой ознаменовал бы усиление активности покупателей и возможность развития восходящего движения. С другой стороны, важно следить за поддержкой 139 000 руб., которая выступает единственным рубежом, сдерживающим котировки от падения вплоть до 132 500 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
28 мая 2021 года 19:35
Рынок акций РФ в конце мая продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий сохранения стимулирующих мер в США, а также благодаря сокращению геополитической напряженности в свете ожиданий анонсированной июньской встречи президентов России и США. читать дальше
.28 мая 2021 года 19:34
Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает подрастать к евро на закрытии позиций в последний день недели
Москва. 28 мая. Доллар перешел к снижению, евро продолжает немного слабеть на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на закрытии позиций в последний торговый день недели. читать дальше
.28 мая 2021 года 19:14
Москва. 28 мая. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике "фишек" из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели, индекс Мосбиржи утром впервые протестировал вершину 3750 пунктов, после чего откатился в район 3730 пунктов, от более глубокой коррекции рынок сдержали позитивные внешние сигналы. читать дальше
.28 мая 2021 года 18:44
Москва. 28 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно подросли благодаря стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также ожиданиям смягчения геополитической напряженности на фоне объявления о проведении российско-американского саммита 16 июня в Женеве, где состоится первая встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше
.28 мая 2021 года 18:42
"Атон" позитивно оценивает перспективы "Газпрома" в 2021г, ожидая сильных финансовых результатов в с учетом благоприятной макроэкономической конъюнктуры, говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты "Газпрома" за 1К21 отразили сильную макроэкономическую конъюнктуру и существенно превысили... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:03
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 305 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Газпром" отчитался за 1К21 - результаты оказались даже лучше и так довольно высоких ожиданий рынка вследствие улучшения ценовой конъюнктуры и наращивания объема... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vulcan Materials с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $180, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Байден в пятницу предложит план бюджета... читать дальше
.28 мая 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,054 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,0462 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "После сильной отчетности за 1К21,... читать дальше
.28 мая 2021 года 16:28
Рубль к концу II квартала 2021г, скорее всего, составит 74,5 руб./$1, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Для валют развивающихся стран и других рисковых активов нынешний год оказался весьма непростым. Постепенное открытие ведущих экономик, ставшее возможным благодаря массовой вакцинации,... читать дальше
.28 мая 2021 года 16:05
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. на конец 2022г после публикации отчета компании по прибыли по МСФО за 1К21, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых подчеркивает, что выручка... читать дальше
.28 мая 2021 года 15:40
Аналитики Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5958 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка. Сейчас бумаги компании стоят около 5000 рублей за штуку, то есть потенциал роста, по оценке Sber CIB, равен 20%. Эксперты... читать дальше
.28 мая 2021 года 15:16
Акции "ФосАгро" могут продолжить повышение перед дивидендной отсечкой, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Акции "ФосАгро" в пятницу не оставляют попыток роста после объявления ранее на неделе о дивидендах в размере 63 руб. на акцию или 21 руб. на GDR с закрытием реестра 7 июня. С... читать дальше
.28 мая 2021 года 14:54
Индекс S&P 500, вероятно, обновит исторический максимум в течение ближайшего месяца, полагает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Доходность S&P 500 за последние 12 месяцев показала феноменальный результат, - констатирует эксперт. - Ее рост превысил 40% при... читать дальше
.28 мая 2021 года 14:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp. с прогнозной ценой в $685 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 9,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. NVIDIA представила сильную отчетность за I квартал 2022... читать дальше
.28 мая 2021 года 13:42
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы "бенчмарка" умеренно позитивны, так как индикатор... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.