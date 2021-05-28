"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vulcan Materials с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $180, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Байден в пятницу предложит план бюджета объемом в $6 трлн (это около 1/4 ВВП США). К 2031г общие траты увеличатся до $8,2 трлн в год. С учетом нового плана бюджета компания может существенно увеличить выручки в ближайшие годы", - отмечают эксперты "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага торгуется в рамках восходящего канала. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $210. При покупке на 10 % и выставлением стоп-заявки на уровне $ 180, риск на портфель составит 0,30 %. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3", - указывают аналитики инвесткомпании.

Vulcan Materials Co. - американская компания, базирующаяся в Бирмингеме, штат Алабама, в основном занимается производством, распределением и продажей строительных материалов.

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