Рубль к концу II квартала 2021г, скорее всего, составит 74,5 руб./$1 - "ВТБ Капитал"

Рубль к концу II квартала 2021г, скорее всего, составит 74,5 руб./$1, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Для валют развивающихся стран и других рисковых активов нынешний год оказался весьма непростым. Постепенное открытие ведущих экономик, ставшее возможным благодаря массовой вакцинации, высветило целый ряд проблем и ограничений в области предложения, спровоцировав рост опасений по поводу ускорения инфляции. В случае рубля дополнительным источником волатильности стала геополитика. С начала года рубль укрепился по отношению к доллару примерно на 0,7%, а с начала мая - на 1,5%; цены на нефть с начала года выросли почти на 35% (а в этом месяце держатся почти без изменений)", - пишет аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин.

Экономисты банка прогнозируют курс USD/RUB в 74,50 руб./$1 на конец 2К21 и 73,3 руб./$1 к концу года. Краткосрочная модель USD/RUB рисует аналогичную траекторию, предполагающую небольшое ослабление рубля в летний период, подчеркивает Коровин.

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