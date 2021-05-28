"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp. с прогнозной ценой в $685 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 9,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

NVIDIA представила сильную отчетность за I квартал 2022 финансового года, завершившийся 2 мая, а также обнародовала весьма оптимистичный прогноз на II квартал, констатирует аналитик Игорь Додонов.

Эксперт обращает внимание, что недавно компания объявила о намерении провести сплит акций в соотношении "4 к 1" с целью сделать их более доступными для широкого круга инвесторов. Данный вопрос будет рассматриваться на собрании акционеров 3 июня. В случае принятия положительного решения датой отсечки для участия в сплите станет 21 июня, корректировка числа акций произойдет 19 июля, а торги с новыми котировками начнутся 20 июля.

"Наш взгляд на перспективы бизнеса NVIDIA остается позитивным. Непрерывное повышение реалистичности компьютерных игр и требований к производительности графических систем будут способствовать сохранению высокого спроса на игровые GPU компании в будущем. Данную тенденцию должно поддержать и распространение дисплеев с высоким разрешением. Мы также ждем дальнейшего усиления позиций NVIDIA в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Неплохие перспективы в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли, в частности, в автономных автомобилях. В то же время, мы считаем, что указанные позитивные моменты уже в значительной степени учтены в котировках акций", - пишет Додонов.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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