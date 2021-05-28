ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Полюса

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "Полюса" с прогнозной ценой 20424 рубля, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, говорится в обзоре.

Продемонстрированные финансовые результаты "Полюса" за первый квартал 2021 года носят ожидаемый характер и не дают повода для переоценки перспектив", считает эксперт ПСБ Евгений Локтюхов.

"Мы позитивно оцениваем то, что компания смогла показать уверенный рост бизнеса и доходов по сравнению с первым кварталом прошлого года, хотя и отмечаем, что сокращение удельных производственных затрат (AISC: минус 6% г/г) оказалось ниже темпов девальвации (среднеквартальный курс доллара к рублю прибавил 11% г/г) из-за усиления инфляционных процессов. В целом оцениваем текущее состояние бизнеса "Полюса" как весьма крепкое и ждем улучшения финансовых результатов в середине года благодаря сезонности (восстановлению работ на Россыпях) и благоприятной ценовой конъюнктуре рынков драгоценных металлов. Мы считаем, что последний фактор останется определяющим для акций компании в ближайшие кварталы", - пишет аналитик.

"Наш позитивный взгляд на долгосрочные перспективы цен на золото и потенциал органического роста "Полюса" (как за счет постепенного освоения "Сухого Лога", так и перспектив восстановления содержания золота в руде) позволяют нам оценивать его акции как привлекательные. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 20424 руб., что предполагает потенциал роста на 28% от текущих котировок", - указывает Локтюхов.

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