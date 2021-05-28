28 мая 2021 года 09:40
Утренние прогнозы: вероятно сохранение роста
Большинство аналитиков прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в пятницу. Индекс Мосбиржи может снова обновить исторический максимум.
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая неплохой внешний фон и близость котировок нефти марки Brent к отметке в $70 за баррель, ждем сохранения тенденции к росту на рынке, с переходом индекса Мосбиржи в зону 3750-3800 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон зовет к продолжению покупок на российском рынке акций в пятницу утром: американские фьючерсы растут на 0,2-0,4%, выше $69 долларов за баррель торгуется нефть марки Brent. Скорее всего, с утра мы вновь обновим исторические максимумы. Однако индекс Мосбиржи находится на сопротивлении, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3745-3755 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3730, 3715 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3770, 3780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3750 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Российские индексы в четверг выглядели сильнее других развитых и развивающихся площадок, индекс МосБиржи вновь переписал исторические максимумы. Показанная способность расти в отрыве от динамики других рынков свидетельствует о силе и устойчивости восходящего тренда на российские акции. Поэтому шансы на сохранение позитивной тенденции остаются высокими. По индексу Мосбиржи в качестве следующего промежуточного целевого ориентира выделяем район 3790-3800 пунктов. В частности, подобное движение могут поддержать тяжелые бумаги "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Рынки будут проявлять осторожность перед выходом статистики по ценам личного потребления в США. В России можно ожидать утренней консолидации рынка акций".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии в пятницу российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду стабильности внешних факторов и отсутствия веских поводов для роста. Краткосрочно рынок приближается к зоне перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3690-3790 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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