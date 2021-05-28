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28 мая 2021 года 09:26

WTI на максимуме за 2,5 года

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам торгов в четверг после публикации свежей порции макроэкономической статистики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Неделей ранее число новых заявок составило 444 тыс., как и было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка роста ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 6,5%, сообщает Trading Economics.

Минторг несколько улучшил оценки потребительских расходов и капиталовложений бизнеса, но ухудшил оценки объема экспорта и частных инвестиций в товарно-материальные запасы.

Между тем индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Рэндал Куорлз в среду заявил, что регулятору в ближайшее время будет необходимо начать обсуждение вопроса о замедлении темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.

"Я весьма оптимистично настроен относительно траектории экономики", - приводит его слова The Wall Street Journal. Куорлз ожидает, что инфляция в США временно будет превышать целевой уровень в 2% в условиях оздоровления экономики и снижения безработицы.

Другой представитель Федрезерва - заместитель председателя ФРС Ричард Кларида - днем ранее также сказал, что на следующих заседаниях американский ЦБ сможет приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

В четверг сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, пишет The Wall Street Journal. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

На прошлой неделе они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что президент США Джо Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Дедлайн для заключения двухпартийного соглашения по плану инфраструктурных инвестиций был установлен Байденом на 31 мая, когда в США отмечается День памяти.

По итогам торгов в среду фондовый рынок США продемонстрировал умеренный подъем. Индикатор Dow Jones прибавил 0,03%, S&P 500 - 0,19%, Nasdaq - 0,59%. Основные фондовые индексы США могут завершить текущую неделю в плюсе.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизились на 1,4% в четверг, несмотря на хорошую отчетность. Американский производитель графических процессоров в первом квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, при этом выручка в очередной раз достигла рекорда.

Акции Snowflake Inc. подорожали на 4,2%. Американская компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, в первом квартале текущего финансового года увеличила чистый убыток более чем вдвое, что оказалось существенно хуже ожиданий экспертов.

Рыночная стоимость Best Buy Co. (SPB: BBY) выросла на 1%. Американский ритейлер электроники в первом квартале 2022 финансового года увеличил выручку более чем на треть благодаря высокому спросу на его товары и услуги, при этом квартальные показатели превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Dollar General (SPB: DG) Corp. повысилась на 2,2%. Американский оператор сети дисконтных магазинов зафиксировал небольшое падение выручки в первом квартале, но улучшил финансовый прогноз на текущий год в целом.

Бумаги другого ритейлера - Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. - упали в цене на 7,7%. Компания в первом квартале увеличила чистую прибыль, выручку и сопоставимые продажи, однако дала разочаровывающий годовой прогноз.

Капитализация американской Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 1,5%. Тематические парки Disneyland и Disney California Adventure в Калифорнии откроют двери для посетителей, проживающих за пределами штата, с 15 июня, сообщается на сайте компании.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) потеряли в цене 1,1%. Энди Джесси 5 июля сменит Джеффа Безоса на посту главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 3,9%. Американский авиаконцерн выплатит штраф в размере $17 млн для урегулирования претензий Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в связи с выявленными регулятором проблемами в производстве самолетов серии 737.

Бумаги General Motors Co. (SPB: GM) подорожали на 2,9%. Американский автопроизводитель возобновляет работу пяти сборочных заводов, которые он был вынужден закрыть за последние месяцы из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 141,59 пункта (0,41%) и составил 34464,64 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 4,89 пункта (0,12%) - до 4200,88 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,72 пункта (0,01%) и составил 13736,28 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты.

Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК поднялся на 2,16%, находится вблизи трехнедельного максимума. Индикатор впервые с 11 мая преодолел отметку в 29 тыс. пунктов.

Безработица в Японии в апреле выросла до 2,8% по сравнению с 2,6% - минимальным уровнем за 11 месяцев - в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Аналитики ожидали повышения показателя до 2,7%, сообщает Trading Economics. Для сравнения: годом ранее безработица находилась на отметке 2,6%.

Количество безработных в апреле увеличилось на 140 тыс. относительно предшествующего месяца и составило 1,94 млн человек. Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы приходилось 109 открытых вакансий против 110 в марте, сообщило министерство здравоохранения и труда.

В число лидеров повышения котировок входят акции Toyo Seikan Group Holdings (+8,3%), Pacific Metals Co. (+7,3%) и Hino Motors (+7,1%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 3,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,9%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 1,6%.

Лидерами снижения выступают бумаги CyberAgent Inc. (-3,4%), Sumitomo Dainippon Pharma Co. (-1,5%) и Oji Holdings Corp. (-1,2%).

Цена бумаг выпускающей полупроводники Advantest Corp. опустилась на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК вырос на 0,32%, находится около максимальной отметки за три месяца, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции оператора недвижимости CK Asset Holdings (+5,6%), финансового конгломерата CITIC (+3,9%) и банка HSBC Holdings (+3,8%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings поднимаются на 0,6%, производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. - на 2,7%.

В лидерах падения оказались акции сети ресторанов Haidilao International Holding (-4,7%), Alibaba Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (-3,9%), а также фармацевтической Sino Biopharmaceutical (-3,4%).

Бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 0,7%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,1%.

Котировки акций JD Logistics Inc., логистического подразделения китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD), подскочили на 14% в начале дебютных торгов после IPO на Гонконгской фондовой бирже. Первая сделка с акциями JD Logistics на торгах в пятницу прошла по цене 46,05 гонконгского доллара. Компания провела IPO на $3,2 млрд, разместив акции по цене 40,36 гонконгского доллара - ближе к нижней границе индикативного диапазона.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК повысился на 0,93%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,9%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. подскочили на 5%, Kia Corp. - на 4,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:12 МСК вырос на 1,28%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 3,5% и на 2,7% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу, завершая неделю подъемом более чем на 5%.

Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года.

Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

Так, данные по американскому рынку труда, обнародованные накануне, показали более существенное, чем ожидалось, сокращение количества заявок на пособие по безработице в стране. Число новых заявок на прошлой неделе уменьшилось на 39 тыс., до 406 тыс., минимума с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс.

Тем временем оценка роста ВВП США в первом квартале была оставлена министерством торговли на уровне 6,4% в пересчете на годовые темпы.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $69,78 за баррель, что на $0,32 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,59 (0,9%) - до $69,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,18 за баррель, что на $0,33 (0,49%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,64 (1%) - до $66,87 за баррель, что, по данным Dow Jones, является максимальной ценой фьючерса на закрытие рынка с 29 октября 2018 года.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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