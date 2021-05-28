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28 мая 2021 года 09:34

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам торгов в четверг после публикации свежей порции макроэкономической статистики. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Неделей ранее число новых заявок составило 444 тыс., как и было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 425 тыс.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка роста ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 6,5%. Между тем индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу на фоне обнадеживающих признаков того, что восстановление экономики США от пандемии набирает обороты. Оптимизм инвесторов поддержали лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда США. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 2,14% и находится вблизи трехнедельного максимума. Индикатор впервые с 11 мая преодолел отметку в 29 тыс. пунктов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 0,32% (находится около максимальной отметки за три месяца), тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,73%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:12 МСК повысился на 0,93%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:12 МСК вырос на 1,28%.

Вместе с тем цены на нефть приостановили рост в пятницу утром, завершая, тем не менее, неделю подъемом более чем на 5%. Как Brent, так и WTI дорожали пять предыдущих торговых сессий подряд, причем июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года. Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране. В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы иранской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $69,44 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,9% - до $69,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $66,92 за баррель, что на 0,1% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1% - до $66,87 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,514 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,905 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 мая снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 721,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,43%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,3%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "ЧТПЗ-001Р-05" (-0,43%), "АФК Система-001Р-07" (-0,39%) и "МТС-001P-03" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Магнит" (MOEX: MGNT) установил ставку 1-го купона по двум выпускам 3-летних облигаций серий БО-002Р-04 и БО-001Р-05 на уровне 7,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,17% годовых. Сбор заявок на выпуск бондов серии БО-002Р-04 номинальным объемом 10 млрд рублей проходил 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК, после закрытия книги компания объявила об открытии книги с 17:30 до 18:30 МСК по новому выпуску - серии БО-001Р-05 объемом от 5 до 10 млрд рублей. При этом на дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду облигаций серий БО-002Р-04 и БО-001P-05 количество размещаемых облигаций не определено. Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

ООО "Энерготехсервис" планирует 8 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,9-10,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,27-10,49% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 6,53% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "ТМ-энерго финанс" планирует 11 июня провести собрание владельцев облигаций 1-й серии объемом 6 млрд рублей. Лица, имеющие право принять участие в собрании, будут определены до 1 июня. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На повестку дня будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии 01, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. В феврале ООО "ТМ-энерго финанс" приобрело по оферте 5 млн 999,983 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,99% выпуска. Компания разместила выпуск облигаций 1-й серии объемом 6 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 6% годовых. В сентябре 2017 года эмитент продлил срок обращения выпуска на 13 лет - до 14 февраля 2030 года. Других выпусков компании в обращении нет.

"БКЗ финанс" планирует 11 июня провести собрание владельцев облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Лица, имеющие право принять участие в собрании, будут определены до 1 июня. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На повестку дня будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в Решение о выпуске облигаций серии 01, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Компания в декабре 2014 года полностью разместила дебютные бонды на 5 млрд рублей. Облигации размещались по открытой подписке на 5 лет. Ставка 1-го купона была установлена в размере 17% годовых, текущая ставка купона - 6% годовых. Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Это единственный выпуск в обращении у эмитента.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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