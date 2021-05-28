Вероятна консолидация цен ОФЗ на текущих уровнях в пятницу - ПСБ

Цены рублевых облигаций в пятницу продолжат консолидацию на текущих уровнях, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Длинные ОФЗ завершили торги в четверг практически без изменений, констатирует эксперт банка. Ближний участок кривой вырос в доходности на 4-7 б.п., отыгрывая данные по высокой недельной инфляции.

Локальные облигации развивающихся стран не показали единой динамики, отмечает Монастыршин. Лучше рынка торговались облигации Бразилии, отыгрывая хорошие данные по исполнению апрельского бюджета (профицит $3,1 млрд). Доходность 10-леток снизилась до 9,19% (минус 20 б.п.). При этом 10-летние гособлигации ЮАР выросли в доходности до 8,86% (+6 б.п.).

Хорошая статистика по рынку труда в США в четверг усилила ожидания ужесточения монетарной политики ФРС, доходность UST-10 выросла до 1,61% (+3 б.п.). "Это умеренно негативно для российских облигаций и всех ЕМ. Впрочем, в текущей конъюнктуре ожидания роста ставок нивелируются высокими ценами на сырьевые товары", - указывает эксперт ПСБ.

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