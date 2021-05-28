Возможен рост доходности ОФЗ в пятницу - Sber CIB

Возможно продолжение роста доходности рублёвого госдолга в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила в четверг, что инфляционное давление остается повышенным. На этом фоне в пятницу доходность рублёвого долга, скорее всего, будет расти, реагируя на вышедшие в среду данные об ускорении недельной инфляции, указывают в инвестбанке.

Доллар США умеренно дорожает против большинства валют в пятницу утром, и эта тенденция может продолжиться перед длинными выходными в США, где в понедельник отмечают День поминовения. Еще один фактор в пользу доллара - ребалансировка портфелей в конце месяца, указывают эксперты. Дополнительно давить на рубль может конвертация части недавно выплаченных дивидендов в валюту. В итоге он может приблизиться к 73,8 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

Нефтяной рынок воодушевлен хорошими данными из США, инвесторы также ожидают роста спроса на бензин в летний отпускной сезон. Утром пятницы котировки нефти марки Brrent приближаются к $70 за баррель. Снижение цены маловероятно, однако даже если оно произойдет, котировки едва ли опустятся ниже $68,8-69,2 за баррель, уверены в Sber CIB.

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