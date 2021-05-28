Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется в диапазон 3750-3800п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется в диапазон 3750-3800 пунктов на торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая неплохой внешний фон и близость котировок нефти марки Brent к отметке в $70 за баррель, ждем сохранения тенденции к росту на рынке, с переходом индекса Мосбиржи в зону 3750-3800 пунктов. Из значимых внутренних событий пятницы - финансовые отчетности "Газпрома", "Интер РАО", которые, как мы ожидаем, будут неплохими, а также "Транснефти", - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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