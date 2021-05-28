Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, политика и макростатистика:

- "Газпром" и "Интер РАО" представят отчётность за первый квартал 2021 года;

- Президент Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко;

- Министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" проведут виртуальную встречу;

- В США выйдут данные по оптовым запасам, личным доходам и расходам, индекс деловой активности Чикаго, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и отчёт по числу действующих буровых установок.

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