Возможно обновление исторических максимумов индекса Мосбиржи в пятницу утром - "Алор Брокер"

Возможно новое обновление исторических максимумов на торгах по индексу Мосбиржи в пятницу утром, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон зовет к продолжению покупок на российском рынке акций в пятницу утром: американские фьючерсы растут на 0,2-0,4%, выше $69 долларов за баррель торгуется нефть марки Brent. Однако индекс Мосбиржи находится на сопротивлении, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. Скорее всего, с утра мы вновь обновим исторические максимумы, но к вечеру технические факторы и желание зафиксировать спекулятивную прибыль после 5 сессий непрерывного роста могут привести к небольшому снижению рынка", - указывает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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