Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в плюсе -"Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, на положительной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3745-3755 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3730, 3715 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3770, 3780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3750 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгового дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает эксперт. В Соединенных Штатах в пятницу будет опубликовано большое количество макроэкономических показателей, которые в целом могут иметь неоднозначный характер. Наиболее значимым из них, по мнению Манжоса, станет финальная майская оценка индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 МСК).

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