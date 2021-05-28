Вероятно ослабление рубля на торгах в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару к уровню 74 руб./$1 на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль уже какой день остается около отметки 73,5 руб./$1. Здесь проходит поддержка от "симметричного треугольника", а в 50 копейках ниже - еще одна поддержка от декабря прошлого года. Принципиальных изменений в рубле не ждем, но после шестидневной консолидации рублю надо бы начать движение. Скорее всего, учитывая фактор пятницы и завершение налогового периода, рубль в паре с долларом отправится ближе к 74 руб./$1. Но это не отменяет дальнейшего сценария небольшого укрепления российской валюты с ее уходом ниже 73 руб./$1", - указывает Антонов в своем комментарии.

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