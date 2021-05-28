Возможно снижение цены нефти с текущих уровней в среднесрочной перспективе - BCS Express

Цены на нефть марки Brent могут не удержать текущие высокие уровни в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг вернулись выше $69 за баррель, полностью отыграв просадку прошлой недели, используя благоприятные экономические данные из США, которые позволяют рассчитывать на устойчивое восстановление экономики и спроса на топливо. Ранее в зоне $70 за баррель цены неоднократно разворачивались, поэтому сейчас краткосрочный взгляд на инструмент сдержанный. Малейшее ухудшение информационного фона может спровоцировать новую волну распродаж. В целом на среднесрочном горизонте сохранять такие высокие уровни может быть проблематично", - отмечает эксперт Игорь Галактионов.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером представит данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок стабильно растет, что может быть конвертировано в более высокие уровни добычи во II полугодии 2021 года, указывает Галактионов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.