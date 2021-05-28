Шансы на рост рынка акций РФ пока остаются высокими - BCS Express

Шансы на сохранение позитивной тенденции на российском рынке акций остаются в настоящее время высокими, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российские индексы в четверг выглядели сильнее других развитых и развивающихся площадок, индекс МосБиржи вновь переписал исторические максимумы. Показанная способность расти в отрыве от динамики других рынков свидетельствует о силе и устойчивости восходящего тренда на российские акции. Поэтому шансы на сохранение позитивной тенденции остаются высокими. По индексу Мосбиржи в качестве следующего промежуточного целевого ориентира выделяем район 3790-3800 пунктов. В частности, подобное движение могут поддержать тяжелые бумаги "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", - указывает аналитик инвесткомпании.

Карпунин обращает внимание, что в четверг в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 173 млрд руб. Это самый высокий оборот для этого года, почти в два раза превышающий средний уровень. "Причина в том, что по итогам дня вступили в силу итоги майской ребалансировки индексов MSCI. В такие дни на аукционах закрытия дневной сессии всегда происходит всплеск оборотов за счет сделок крупных участников, пересматривающих свои портфели. Как правило, подобный рост объемов торгов не стоит воспринимать в качестве сигналов о притоке/оттоке крупных инвесторов в конкретную бумагу. Выводы могут быть ложными", - пишет эксперт BCS Express.

"Интер РАО" в пятницу опубликует отчет по МСФО за I квартал - ожидается существенное восстановление финансовых показателей в годовом выражении, отмечает Карпунин.

Отчетность по МСФО за I квартал опубликует и "Газпром" - вероятна позитивная реакция в котировках бумаги, указывает эксперт инвесткомпании.

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