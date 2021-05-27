Рубль вечером продолжает слабо укрепляться к доллару и евро в надежде на нормализацию геополитической обстановки вокруг РФ

Москва. 27 мая. Доллар и евро продолжают слегка дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером; на фоне перешедшей к повышению нефти рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в надежде на продолжение процесса нормализации отношений между Россией и США и в ожидании новой информации относительно встречи лидеров двух стран.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,05 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5 руб./EUR1, подешевев на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,08 копейки - до 80,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного подрастать к доллару и евро на вечерних торгах при сниженной активности игроков, которые находятся в ожидании новой информации о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренности о конкретном месте проведения российско-американского саммита в Женеве пока не достигнуты.

"Он может пройти в любом отеле и любом здании. Пока не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет", - сказал Песков в четверг журналистам, комментируя сообщения, что саммит может пройти в отеле Intercontinental.

"Можно перечислять все гостиницы в Женеве", - добавил он.

Игроки анализирую данные макроэкономической статистики из США, так как они могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики американского Центробанка.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали ее повышение до 6,5%, сообщает Trading Economics. Минторг несколько улучшил оценки потребительских расходов и капиталовложений бизнеса, но ухудшил оценки объема экспорта и частных инвестиций в товарно-материальные запасы.

Согласно пересмотренным данным, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 406 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Рэндал Куорлз в среду заявил, что регулятору в ближайшее время будет необходимо начать обсуждение вопроса о замедлении темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться. "Я весьма оптимистично настроен относительно траектории экономики", - приводит его слова The Wall Street Journal. Куорлз ожидает, что инфляция в США временно будет превышать целевой уровень в 2% в условиях оздоровления экономики и снижения безработицы.

Другой представитель Федрезерва - заместитель председателя ФРС Ричард Кларида - днем ранее также сказал, что на следующих заседаниях американский ЦБ сможет приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE).

Сенаторы-республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет, пишет The Wall Street Journal.

Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

На прошлой неделе они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что президент США Джо Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивает, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога. Они предлагают перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом.

Дедлайн для заключения двухпартийного соглашения по плану инфраструктурных инвестиций был установлен Байденом на 31 мая, когда в США отмечается День памяти.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению вечером в четверг после снижения в первой половине дня. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,38% - до $69,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,6% - до $66,61 за баррель.

Спрос на бензин в США на прошлой неделе вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Минэнерго страны. Поездки американцев между штатами почти достигли уровня 2019 года, в то время как запасы бензина и дистиллятов в стране снизились на прошлой неделе, отмечает Bloomberg.

Инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.

Нефть с марта в основном торгуется в узком диапазоне после уверенного роста ранее в этом году, пишет Bloomberg. Инвесторы оценивают рост спроса в США, Европе и Китае, в то время как потребление снижается в других азиатских странах, где сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, на торгах в четверг рубль продолжает тенденцию последних недель на укрепление при относительно спокойном геополитическом фоне. "Основные валютные пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" торгуются в узком диапазоне. Разница между максимумом и минимумом дня к текущему моменту укладывается в 35 копеек. Международные резервы РФ превысили $600 млрд, котировки нефти на стабильно высоких уровнях, что может способствовать дальнейшему понижению доллара к 73,2 руб./$1, а евро - к 89,25 руб./EUR1" - подчеркивает Капитанов.

"Хотя по итогам дня рубль укреплялся, продолжая удерживать доллар ниже 73,5 руб./$1, попытки российской валюты продвинуться дальше в сторону 73 руб./$1 встречают явное сопротивление. Ожидания встречи лидеров США и РФ по-прежнему снимают часть геополитической напряженности для российского рынка, однако санкционная риторика и меры против Белоруссии все же косвенно поддерживают определенную тревогу среди инвесторов на локальном рынке. В подобных условиях участники рынка похоже расценивают позиции доллара дешевле 73,5 руб./$1 как возможность для покупки валюты, в особенности перед предстоящими летними дивидендными выплатами по депозитарным распискам и зарубежным акционерам", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 мая на 1,57 копейки, до 73,458 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,37 копейки, до 89,6555 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 7,07 копейки по отношению к среде и составил 73,4367 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 7,84 копейки и составил 73,4469 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 896,81 млн, из которых $666,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 230,612 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 35,47 копейки, до 89,5986 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,12 копейки и составил 89,5958 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR619,584 млн, из которых EUR321,54 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,044 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,13% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 5,31%, 5,75% и 5,83% годовых соответственно.