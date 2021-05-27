Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 27 мая. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют в целом нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,355% от номинала, что соответствует доходности 1,76% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,6 базисного пункта, до 101,92% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта, составив 173,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 17 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,89% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,75% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт, до 126,94% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,75% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 113,59% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,88% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 108,87% от номинала (доходность снизилась также на 2 базисных пункта, до 0,95% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2,5 базисного пункта - до 124,45% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,77% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 6 базисных пунктов, до 111,47% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,22% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в боковике, без ярко выраженной направленности. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году колеблется вблизи отметки 2,6% годовых. При этом еврооблигации развивающихся стран в целом торгуются разнонаправленно, какие-то бумаги, как и российские, в боковике, лучше всех смотрятся евробонды Турции, снижающиеся в доходности на 5 базисных пунктов; вместе с тем процентные ставки некоторых еврооблигаций emerging markets подрастают на 2-3 базисных пункта. Поддержку отечественным евробондам оказывают высокие цены на нефть и другие сырьевые товары. Это позитивно для бюджета России и, соответственно, снижает страновые кредитные риски. Кроме того, фактор объявленной на 16 июня встречи президентов России и США, которая дает надежду на некоторую деэскалацию отношений между двумя странами, также позитивно влияет на настроения инвесторов в российские бумаги", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.