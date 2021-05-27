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27 мая 2021 года 19:19

Рынок акций РФ обновил максимумы вторые торги подряд, лидировали TCS, Mail.ru и ВТБ

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ в четверг продолжил рост вслед за внешними площадками и нефтью (Brent вновь превысила $69 за баррель) на фоне неплохой статистики в США, индекс Мосбиржи вторые торги подряд обновил исторический максимум, при этом лидерами роста выступили расписки TCS Group, Mail.ru Group и бумаги ВТБ.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3738,68 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1603,67 пункта (+0,8%) - максимум с января 2020 года; динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 9%.

Доллар просел до 73,47 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+9%, до 5589,8 рубля), ГДР Mail.ru (+5,7%), акции ВТБ (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Просели из-за отсечки дивидендов GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-3,3%, до 2186,5 рубля; дивиденды за 2020 год составляют 110,49 рубля на акцию), также подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-5,7%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Московской Биржи" (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I квартале 2021 года снизилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,4 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 4,7%, до 34,9 млрд руб.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки сохраняют оптимизм, после того как все большее число представителей ФРС присоединяется к мнению о том, что инфляционное давление носит временный характер - это сглаживает опасения по поводу раннего начала ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Общий оптимизм сдерживается забуксовавшей нефтью на фоне опасений по поводу возможного поступления на рынок иранских баррелей в случае снятия санкций.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в четверг нельзя назвать однозначно позитивным, да и локальная идея, связанная с переговорами РФ и США, уже отыграна до уровня нейтральных ожиданий, однако остаются еще оптимистичные возможности исхода встречи. Нефть торгуется выше $69 за баррель Brent, но здесь также пока нет поводов для рыночных акцентированных надежд или тревог.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что прибыль банка по итогам года ожидается на уровне 250-270 млрд рублей и планируется увеличивать ее на 10% ежегодно. Однако накануне вышел отчет, который показал, что 40% этого плана уже выполнено за первые четыре месяца года. Соответственно, собственные оценки банка можно назвать довольно консервативными.

Инфляция в РФ продолжает оставаться на высоком уровне, что почти гарантирует повышение ставки ЦБ РФ на следующем заседании. За неделю до 24 мая цены вновь выросли на 0,2%, а в годовом выражении темпы роста превысили 5,8%. В краткосрочном плане это может оказывать давление на курс рубля, но после стабилизации ставки регулятора высокая доходность актуализирует стратегию carry trade.

Нефть пока не может продвинуться сильно выше $69 за баррель, сдерживающим фактором остается возможное возвращение иранского экспорта в обозримой перспективе. Впрочем, аналитики рынка больших проблем не ожидают. В JPMorgan считают, что к концу года Иран сможет дополнительно вывести на рынок до 500 тыс. б/с и лишь в 2022 году добавить еще 0,5 млн б/с, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, негативом для рынков в четверг выступило возобновление роста доходностей гособлигаций США (доходность 10-летних UST выросла до 1,62% годовых), что вернуло опасения относительно всплеска инфляции. Данная тенденция ставит под угрозу длительное сохранение мягкой монетарной политики ФРС.

Однако фондовые площадки не прекращают попыток вернуть восходящий тренд, чему способствует улучшение отношений между США и Китаем. В четверг состоялись первые после избрания Байдена телефонные переговоры торговых представителей двух стран. Кроме того, были временно сняты американские ограничения с крупнейшей технологической компании Китая - Xiaomi.

Рынок акций РФ и рубль продолжили рост, чему способствовало улучшение геополитической обстановки, произошедшее после официального подтверждения встречи президентов России и США в середине июня. Нефть утром снижалась на фоне угроз появления на рынке иранской нефти в случае успешного завершения переговоров по ядерной сделке с Ираном, однако к вечеру цены отыграли все потери.

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС - 16-месячный. Вечером в четверг внешний фон значительно улучшился благодаря позитивным данным по американской экономике, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки TCS Group продолжили ралли после публикации накануне стратегии банка. Нефть пока не находит веских драйверов для развития восходящего движения - инвесторы ждут новостей с продолжающихся переговоров по ядерной программе Ирана, позитивный исход которых представляет собой риски для покупателей. Индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс" и обновили максимумы, что во многом стало возможным благодаря корпоративным историям.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ФРС продолжает постепенно и осторожно подготавливать рынок к неизбежному сворачиванию программы QE, пока доходности мало реагируют на отдельные заявления членов регулятора. Тем временем, ЕЦБ продолжает придерживаться мягкой риторики - член исполнительного Совета ЕЦБ Фабио Панетта поддержал своих коллег и подчеркнул, что пока рано обсуждать сворачивание программы выкупа активов.

Один из представителей Ирана заявил, что, несмотря на значительный прогресс в переговорах по ядерной сделке, пока нельзя быть уверенным в достижении окончательного соглашения. Схожего мнения придерживается и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что нет гарантий, что Иран действительно будет следовать сделке. В то же время инвесторы в целом продолжают ожидать, что санкции с Ирана будут сняты в ближайшее время, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,2%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,2-0,3%, CAC40 вырос на 0,7%), но растут США (индекс S&P 500 прибавил 0,3%).

Согласно второй оценке ВВП США, экономика страны в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, что совпало с предварительными данными, хотя эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП до 6,5%, сообщает Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года американский ВВП вырос на 4,3%.

Согласно пересмотренным данным, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале повысился на 2,5% в годовом выражении. Ранее сообщалось о его подъеме на 2,3%. В предыдущие три месяца значение индекса увеличилось на 1,3%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 38 тыс. - до 406 тыс. (минимум с начала пандемии COVID-19), при прогнозах снижения показателя до 425 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером четверг вышли в "плюс"; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $69,16 за баррель (+0,4% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $66,63 за баррель (+0,6% и +0,03% в среду).

Поддержку нефтяным ценам в среду оказали данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей. Спрос на бензин в США вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

Инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,5%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+5,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,1%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+4,2%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,9%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3,4%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+3,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,5%).

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+0,3%) в январе-марте 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 1,39 млрд рублей, сообщается в отчетности АО. Выручка предприятия выросла на 7,4%, до 25,9 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,5% и -5,7% "префы"), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-4,4%), акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3,5%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 163,44 млрд рублей (из них 20,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,65 млрд рублей на бумаги Polymetal и 6,45 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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