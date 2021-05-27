"Финам" рекомендует покупать акции MasterСard с прогнозной ценой $434,7

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции MasterСard Inc. с прогнозной ценой на уровне $434,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на уровне 20,4%, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы MasterCard. Причем в нынешнем году главным драйвером роста бизнеса компании, на наш взгляд, станет восстановление объемов трансграничных операций (учитывая, что число транзакций и GDV в сети компании уже превысили докризисные уровни). Текущий год, как ожидается, станет переломным для глобальной экономики - согласно последней оценке МВФ, мировой ВВП вырастет на 6%, после падения на 3,5% в 2020г. Этому будут способствовать расширение масштабов вакцинирования от коронавируса, что позволит постепенно вернуть экономическую жизнь в мире в нормальное русло и восстановить потребительскую и деловую активность, а также сохраняющаяся сверхмягкая монетарная и фискальная политика в ведущих странах", - отмечает эксперт "Финама" Игорь Додонов.

По мнению аналитика, на этом фоне следует ожидать постепенного открытия границ и улучшения ситуации с международными поездками людей. За время карантинов в мире накопился большой отложенный спрос на путешествия, и люди, вероятно, воспользуются возможностью отправиться в поездку, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Их траты во время путешествий должны будут помочь MasterCard восстановить статью доходов, слабость которой продолжает оказывать заметное давление на выручку.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Платежная сеть MasterCard характеризуется широким охватом. В мире в обращении находятся 2,8 млрд карт под брендом MasterCard и Maestro, а общий годовой объем платежей в системе компании превышает $6 трлн.

- Отчетность MasterCard за 1К21г неплохая. Компании впервые за четыре квартала удалось продемонстрировать рост выручки, хотя опережающий рост операционных расходов, прежде всего затрат на продвижение и маркетинг продуктов и услуг, и привел к некоторому ослаблению показателей прибыли.

- Глобально экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021г. На этом фоне следует ожидать и улучшения финпоказателей MasterCard.

- Объемы цифровых платежей в мире, по прогнозам, продолжат быстро расти в долгосрочной перспективе, и MasterCard останется одним из главных бенефициаров данного тренда.

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