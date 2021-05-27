Возможна коррекция вниз котировок бумаг TCS Group в ближайшее время - BCS Express

Возможна коррекция вниз котировок бумаг TCS Group в ближайшее время на фоне сложившейся перекупленности, сообщается в комментарии BCS Express.

GDR TCS Group продолжают обновлять исторические максимумы, констатируют аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в среду состоялась презентация инвестиционного подразделения TCS Group. В ходе "Дня стратегии" компания представила план развития до 2023 года и презентовала новые продукты на онлайн-платформе.

Также в BCS Express обращают внимание, что в I квартале 2021 года выручка Группы выросла на 21% год к году (до 56,8 млрд руб.), чистая маржа - на +14,4% (до 29,2 млрд руб.), чистая прибыль - до 14,2 млрд руб., прибавив +57%. TCS Group получила рекордную прибыль, что усиливает ее позиции по достижению целей, прописанных в "Стратегии-2023".

"Инвесторы позитивно восприняли предлагаемый план развития, но основные драйверы для роста котировок в данный момент выглядят исчерпанными. Техническая картина говорит о перегретости бумаг. Дивиденды ожидаются только в 2022 году, и вопрос о них будет решаться на следующем внеочередном собрании акционеров. Консенсус-прогноз аналитиков превышен уже почти на 30%. Допускаем техническую коррекцию на фоне перекупленности", - пишут аналитики инвесткомпании.

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