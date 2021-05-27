Уверенности в ускорении роста котировок акций Best Buy в настоящее время нет - BCS Express

Уверенности в ускорении роста котировок акций Best Buy Co. с текущих уровней в настоящее время нет, при этом в случае снижения интересными уровнями для покупки бумаги являются $100-102 за штуку, говорится в комментарии BCS Express.

Показатели Best Buy в опубликованном отчете за первый квартал текущего года превзошли ожидания аналитиков, отмечает эксперт инвесткомпании Никита Покровский.

Выручка компании компания достигла $11,64 млрд, прибавив 36% год к году. Прибыль на акцию составила $2,23. Сопоставимые продажи выросли в I квартале на 37,2%. Раздача стимулирующих чеков на $1400 в марте и появление новых игровых консолей от Sony и Microsoft помогли удержать спрос на высоком уровне.

Компания увеличила прогноз по росту сопоставимых продаж во II квартале на 17%. Best Buy также ожидает, что сопоставимые продажи за год вырастут на 3-6% по сравнению с предыдущим прогнозом.

Также Best Buy объявила, что Совет директоров санкционировал выплату регулярных ежеквартальных денежных дивидендов в размере $0,70 на обыкновенную акцию. Квартальные дивиденды подлежат выплате 8 июля 2021 года акционерам, зарегистрированным на момент закрытия рабочего дня 17 июня 2021 года, отмечает Покровский.

"На премаркете котировки акций Best Buy росли на 2,2% после публикации отчета, но уверенности в ускорении восходящего движения с текущих уровней нет. Интересным уровнем для покупок может выступать диапазон $100-102. При снижении в эту область можно вернуться к рассмотрению вопроса о покупке", - указывает аналитик BCS Express.

Best Buy Co. - крупнейший ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады.

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