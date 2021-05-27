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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен рост цены акций ЛУКОЙЛа на 35% в перспективе года - Sber CIB
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27 мая 2021 года 15:33

Возможен рост цены акций ЛУКОЙЛа на 35% в перспективе года - Sber CIB

Возможен рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" на 35% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии Sber CIB.

Эксперты отмечают, что "ЛУКОЙЛ" опубликовал хорошую отчётность за первый квартал текущего года, которая превзошла ожидания.

EBITDA увеличилась на 69% (до $4,2 млрд) против роста на 32% в среднем для сектора.

Выручка компании выросла на 25% по сравнению с предыдущим кварталом (до $25,2 млрд), а чистая прибыль увеличилась в пять раз (до $2,1 млрд).

Аналитики инвестбанка ожидают, что "ЛУКОЙЛ" в целом значительно улучшит свои показатели в текущем году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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