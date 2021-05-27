"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ford Motor с целью $17 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $12,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ford Motor Company - американский производитель автомобилей, который входит в пятерку крупнейших в мире. Накануне компания сообщила об увеличении запланированного объема инвестиций в развитие и производство электрокаров с $22 млрд до 30 млрд. По прогнозам компании, к 2030 году чуть меньше половину продаваемых автомобилей будут оснащены электрическим двигателем, что может сделать ее одним из лидеров по продажам электромобилей", - отмечают эксперты "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага пробила сильный уровень сопротивления и может продолжить движение в растущем тренде. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $17. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $12,5, риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают аналитики инвесткомпании.

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