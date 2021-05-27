Рубль вряд ли укрепится до 73 руб./$1 до конца этой недели - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль вряд ли достигнет 73 руб./$1 до конца этой недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в четверг находится около 73,5 руб./$1. Негативным фактором вчера выступили заявления пресс-секретаря Владимира Путина. Так, он отметил, что планируемая встреча двух президентов вряд ли позволит перезагрузить отношения держав, что снизило рыночный позитив. Тем не менее геополитическая напряженность в последнее время значительно снизилась, и у рубля остается потенциал к дальнейшему укреплению, но курс USD/RUB вряд ли сможет достичь 73 руб./$1 до конца этой недели", - отмечают эксперты банка.

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