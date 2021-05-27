Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы бенчмарка умеренно позитивны, так как индикатор MACD почти перешел на положительную территорию, а RSI остается выше 50. Ближайшее сопротивление располагается на уровне исторического максимума 4238 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Мировые фондовые площадки в четверг, на взгляд эксперта, демонстрируют умеренно негативную динамику. Переговоры между партиями по инфраструктурной программе США затягиваются. Белый дом заявил, что готов продолжить обсуждение после 31 мая. В четверг республиканцы представят очередное предложение по стимулирующему пакету в объеме, не превышающем $1 трлн, что существенно меньше $1,7 трлн, рекомендованного ранее демократами. Достижению соглашения также препятствуют разногласия по составу и способам финансирования законопроекта. При этом многие демократы предлагают отказаться от переговоров и продвигать законопроект по партийной линии, планируя достичь прогресса к июлю.

"Представители ФРС в среду впервые официально заявили о возможности начать обсуждение по сокращению объемов выкупа активов, - отмечает Зубков. - По словам члена совета ФРС Рэндала Куорлса, такой вопрос может быть поднят на ближайших заседаниях, если данные по безработице и инфляции превзойдут ожидания. Во вторник президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли говорила о том, что ФРС обсуждает сворачивание политики QE, но пока не предпринимает никаких действий. Эти комментарии несколько отличаются от заявлений Пауэлла в прошлом месяце о том, что еще не пришло время даже задумываться о сокращении объемов QE".

Также аналитик "Фридом Финанс" напоминает, что в четверг будет опубликована еженедельная статистика по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Рынок ожидает снижения их количества до 427,5 тыс. по сравнению с 444 тыс. неделей ранее.

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